Banjir Bandang di Sumatera

Momen Prabowo Peluk Anak-anak Aceh Tamiang Korban Bencana di Posko Pengungsian

Momen Presiden Prabowo tinjau posko pengungsian di sekitar Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat (12/12/2025), sapa anak-anak dan warga korban bencana.

Tribun X
Editor: Theresia Felisiani
Momen Prabowo Peluk Anak-anak Aceh Tamiang Korban Bencana di Posko Pengungsian
Sekretariat Presiden
PRABOWO DI ACEH TAMIANG - Momen Presiden RI Prabowo Subianto berbincang dengan anak-anak di posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di sekitar Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat (12/12/2025). (Dok Setpres RI) 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di sekitar Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat (12/12/2025). 
  • Kehadiran Prabowo langsung dikerumuni anak-anak pengungsi.
  • Prabowo juga beberapa kali berhenti untuk mendengarkan langsung cerita warga korban bencana.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di sekitar Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat (12/12/2025). 

Kunjungan itu berlangsung di tengah kerumunan warga, relawan, dan aparat yang masih berjibaku dengan sisa-sisa dampak bencana.

Prabowo tiba di lokasi mengenakan kemeja safari berwarna krem dan topi biru. 

Begitu turun dari kendaraan, ia langsung dikerumuni anak-anak pengungsi yang sejak awal berdiri di tepi posko. 

Tanpa menjaga jarak, Prabowo membungkuk dan menyapa satu per satu anak-anak yang berebut mendekat. 

Tangannya terulur, sesekali menepuk kepala dan memeluk anak-anak yang tampak masih mengenakan pakaian seadanya.

Baca juga: Pengalaman Kapolda Aceh dan Vilmei Tembus Aceh Tamiang: Seperti Tsunami, Bau Anyir 

Di sudut posko, beberapa anak terlihat memegang botol air mineral dan makanan ringan. 

Seorang anak laki-laki berdiri sambil menggenggam botol minum, matanya mengikuti setiap gerak Presiden yang dikelilingi warga. 

Prabowo tampak beberapa kali berhenti, mencondongkan badan untuk mendengar langsung cerita warga yang berbicara dari jarak sangat dekat dan nyaris berdesakan.

Situasi di posko pengungsian masih padat. Warga duduk beralaskan terpal, sebagian berdiri di sekitar dapur umum dan tenda logistik. 

Aparat TNI-Polri terlihat membentuk lingkar pengamanan tipis, namun tidak menghalangi warga yang ingin mendekat. Beberapa relawan tampak sibuk membagikan air minum di sela kunjungan.

Prabowo bergerak menyusuri area posko dengan langkah pelan. Ia beberapa kali berhenti di titik-titik tertentu, memperhatikan kondisi tenda, logistik, serta fasilitas darurat yang digunakan warga. 

Sesekali ia menunjuk ke arah tertentu sambil berbicara singkat dengan pejabat pendamping dan petugas di lapangan.

Baca juga: Vilmei Sedih, Tak Bisa Tidur Teringat Bangkai Gajah Korban Banjir di Aceh, 6 Hari Belum Dievakuasi

Di dekat jembatan, suara warga saling bersahutan memanggil Presiden. Prabowo merespons dengan anggukan dan lambaian tangan, lalu kembali menunduk saat seorang anak kecil mencoba mendekat dari sela kerumunan.

Kunjungan Presiden Prabowo diakhiri dengan menyapa warga di barisan belakang posko sebelum meninggalkan lokasi. 

Hingga Prabowo beranjak pergi, warga masih berkerumun di sekitar jalur yang dilaluinya, sementara aktivitas distribusi bantuan tetap berlangsung di bawah tenda-tenda darurat.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Running News
Aceh Tamiang
Prabowo
Posko
pengungsi
