Dapur Umum Baznas DKI Hidangkan Makanan Siap Saji Setiap Hari untuk Korban Bencana di Aceh Tamiang

Ringkasan Berita: BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Aceh Tamiang.

Bantuan berasal dari amanah masyarakat dan para donatur.

Tim BAZNAS hadir di lokasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban bencana di Aceh Tamiang.

Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Dr. Akhmad Abubakar, mengatakan bahwa timnya diberangkatkan secara langsung untuk memastikan bantuan tersampaikan dengan tepat dan cepat kepada para korban bencana di Aceh Tamiang.

“Bantuan ini kami hadirkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, khususnya Aceh Tamiang. Ini bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi bentuk nyata solidaritas dan kepedulian untuk sesama,” ujar Akhmad Abubakar, Kamis (11/12/2025).

Akhmad Abubakar menjelaskan bahwa seluruh bantuan merupakan amanah dari masyarakat yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah kebaikannya. Setiap rupiah, dukungan, dan doa menjadi kekuatan bagi warga korban bencana yang sedang berjuang bangkit,” ucapnya.

Akhmad Abubakar menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap bantuan tepat sasaran, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses kebutuhan pokok.

“Semoga bantuan ini menghadirkan kembali harapan dan semangat bagi para korban dan menjadi amal jariyah bagi seluruh donatur. InsyaAllah kami akan terus mengawal penyaluran hingga warga dapat pulih dan kembali menata kehidupan mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang II Distribusi dan Pendayagunaan, M. Nurminto, mengungkapkan ia hadir ke Aceh Tamiang dan mendirikan dapur umum.

“Seluruh bantuan diwujudkan dalam layanan langsung yang dibutuhkan warga, salah satunya melalui pendirian dapur umum,” jelas Nurminto di Aceh Tamiang.

Dapur umum yang didirikan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyediakan makanan siap saji setiap hari bagi warga terdampak.

“Turut hadir bersama kami influencer untuk membantu dan menguatkan semangat warga serta menciptakan suasana kebersamaan di tengah musibah,” ungkapnya.

Selain dapur umum, BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta turut menyediakan air bersih, fasilitas charger gratis, serta berbagai layanan pendukung lainnya demi mempercepat pemulihan masyarakat.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga yang terdampak. InsyaAllah proses pemulihan dapat berjalan lancar,” kata Nurminto.