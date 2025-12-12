Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Prakiraan Cuaca

Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Sabtu 13 Desember 2025: Waspada Makassar Hujan Petir

Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Sabtu 13 Desember 2025.

Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Whiesa Daniswara
Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Sabtu 13 Desember 2025: Waspada Makassar Hujan Petir
Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto
ILUSTRASI HUJAN - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Sabtu 13 Desember 2025. Waspada hujan petir di Makassar. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, besok Sabtu 13 Desember 2025.

Yakni prakiraan cuaca di Ibu Kota Papua Jayapura, Ibu Kota Maluku Ambon, dan Ibu Kota Sulawesi Selatan Makassar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.

Sementara sejumlah wilayah akan mengalami hujan petir.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Sabtu 13 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Hujan Ringan

Siang Hari: Hujan Ringan

Malam Hari: Berawan

Dini Hari: Berawan

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Hari Ini Jumat, 12 Desember 2025: Yogyakarta Hujan

Suhu: 23-28°C

Angin: 3-9 km dari barat laut.

Kelembapan udara: 78-97 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan

Halaman 1/2
12
Tags:
Prakiraan Cuaca
BMKG
Makassar
Jayapura
Ambon
Tribunnews
