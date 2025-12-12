Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Sabtu 13 Desember 2025: Waspada Makassar Hujan Petir

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, besok Sabtu 13 Desember 2025.

Yakni prakiraan cuaca di Ibu Kota Papua Jayapura, Ibu Kota Maluku Ambon, dan Ibu Kota Sulawesi Selatan Makassar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.

Sementara sejumlah wilayah akan mengalami hujan petir.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Sabtu 13 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Hujan Ringan

Siang Hari: Hujan Ringan

Malam Hari: Berawan

Dini Hari: Berawan

Suhu: 23-28°C

Angin: 3-9 km dari barat laut.

Kelembapan udara: 78-97 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan