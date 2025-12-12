Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Sabtu 13 Desember 2025: Waspada Makassar Hujan Petir
Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Sabtu 13 Desember 2025.
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, besok Sabtu 13 Desember 2025.
Yakni prakiraan cuaca di Ibu Kota Papua Jayapura, Ibu Kota Maluku Ambon, dan Ibu Kota Sulawesi Selatan Makassar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.
Sementara sejumlah wilayah akan mengalami hujan petir.
Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Sabtu 13 Desember 2025.
Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:
Kota Jayapura
Pagi Hari: Hujan Ringan
Siang Hari: Hujan Ringan
Malam Hari: Berawan
Dini Hari: Berawan
Suhu: 23-28°C
Angin: 3-9 km dari barat laut.
Kelembapan udara: 78-97 persen
Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:
Kota Makassar
Mariso: Hujan Ringan
Mamajang: Hujan Ringan
Makassar: Hujan Ringan
