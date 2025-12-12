Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Profil Armia Fahmi, Bupati Aceh Tamiang Buat Prabowo Kaget karena Ternyata Purnawirawan Polri

Prabowo kaget saat tahu Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, ternyata pensiunan polisi.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Profil Armia Fahmi, Bupati Aceh Tamiang Buat Prabowo Kaget karena Ternyata Purnawirawan Polri
(Ho/Campus League)/Igman Ibrahim
BUAT PRABOWO KAGET - Momen Presiden Prabowo Subianto berdialog langsung dengan Bupati Aceh Tamiang, Irjen (Purn) Pol Armia Fahmi (mengenakan topi, kiri), saat meninjau posko pengungsian dan penanganan bencana di wilayah Aceh Tamiang pada Jumat (12/12/2025). (Dok Setpres RI) 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke posko pengungsian korban banjir di Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
  • Ia terkejut saat tahu Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, ternyata purnawirawan pati Polri.
  • Prabowo pun mengapresiasi Armia, sebab bersedia menjadi Bupati, meski pensiunan jenderal bintang dua Polri.

TRIBUNNEWS.com - Presiden Prabowo Subianto kaget saat mengetahui Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, ternyata pensiunan perwira tinggi (pati) Polri.

Momen ini terjadi saat Prabowo berkunjung ke posko pengungsian dan penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025).

"Anda Irjen? Irjen Polisi? Bintang dua?" tanya Prabowo seolah tak percaya.

"Siap, Pak," jawab Armia.

Prabowo tampak terkesan pada Armia, sebab menurutnya purnawirawan bintang dua Polri bersedia menjadi bupati, adalah hal hebat.

"Bintang dua mau jadi Bupati, hebat sekali. Mungkin saya kira di Indonesia ada? Bintang dua lagi jadi bupati?" kata Prabowo.

Baca juga: Menilik Lahan HTI Prabowo di Aceh, Jadi Sorotan di Tengah Banjir, Pernah Disinggung Jokowi

"You (kamu) satu (satunya) saja (bintang dua yang jadi bupati)?" imbuh Prabowo.

"Siap, Pak," jawab Armia lagi.

Prabowo kemudian terlihat menepuk pundak Armia sebagai bentuk apresiasi.

"Hebat, terima kasih. You (kamu) mau mengabdi kepada rakyat," pungkas Prabowo.

Profil Armia Fahmi

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, Armia Fahmi lahir pada 12 Oktober 1966 di Banda Aceh.

Saat ini, ia menjabat sebagai Bupati Aceh Tamiang periode 2025-2030.

Armia merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Irjen.

Irjen atau Inspektur Jenderal adalah perwira tinggi Polri dengan pangkat 2 bintang.

Pangkat ini berada satu tingkat di atas Brigjen atau Brigadir Jenderal.

Halaman 1/2
12
Tags:
Meaningful
Profil
Bupati Aceh Tamiang
Armia Fahmi
Aceh
Prabowo
banjir
Tribunnews
Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Pakar Tak Setuju dengan Usulan DPR Bentuk Kementerian Bencana: Tidak Akan Jadi Solusi

Pakar Tak Setuju dengan Usulan DPR Bentuk Kementerian Bencana: Tidak Akan Jadi Solusi

Dapur Umum Baznas DKI Hidangkan Makanan Siap Saji Setiap Hari untuk Korban Bencana di Aceh Tamiang

Dapur Umum Baznas DKI Hidangkan Makanan Siap Saji Setiap Hari untuk Korban Bencana di Aceh Tamiang

