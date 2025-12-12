Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Anggota Komisi VII DPR Nila Yani Dorong Standarisasi Desa Wisata NTT untuk Tingkatkan Daya Saing

Nila Yani menegaskan pentingnya standarisasi desa wisata agar kualitas layanan dan daya saing destinasi di NTT dapat meningkat secara merata

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Eko Sutriyanto
DESA WISATA - Anggota DPR RI Komisi VII dari Dapil X Jawa Timur, Nila Yani Hardiyanti 

Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi VII DPR RI, Nila Yani Hardiyanti, mengunjungi Kampung Wisata Lasiana di Kupang untuk mendorong penguatan desa wisata sebagai motor ekonomi lokal.
  • Nila Yani menilai desa wisata sebagai ekosistem ekonomi rakyat, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat hingga desa.
  • Kampung Wisata Lasiana dianggap potensial menjadi model pengembangan desa wisata lain di NTT.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII dari Dapil X Jawa Timur, Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom., M.IP, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Wisata Lasiana, Kupang.

Kehadiran Nila sebagai upaya mendorong penguatan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal. 

Dalam kunjungan tersebut, Nila Yani menegaskan pentingnya standarisasi desa wisata agar kualitas layanan dan daya saing destinasi di NTT dapat meningkat secara merata.

Saat ini terdapat 534 desa wisata di NTT (Dinas Parekraf NTT, 2024) dari total 3.137 desa.

Menurut Nila Yani, beberapa desa wisata berpotensi menjadi model pengembangan bagi desa lain, termasuk Kampung Wisata Lasiana yang dinilai mampu menjadi rujukan atau benchmarking bagi penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat.

Baca juga: Impian Jerhemy Owen Bangun Akses Air Bersih di Dua Desa di NTT Terwujud

“Desa wisata bukan hanya ruang rekreasi, tetapi ekosistem ekonomi rakyat yang harus dikelola dengan standar yang jelas, terukur, dan sesuai karakter lokal. Tanpa standarisasi, desa wisata sulit bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya ditulis, Jumat (12/12/2025).

Nila Yani menekankan perlunya kehadiran aktif pemerintah pusat, daerah, hingga desa dalam pengembangan desa wisata.

Upaya strategis yang perlu dilakukan meliputi inisiatif menghadirkan event berskala nasional di Kupang, pelatihan SDM lokal, penetapan SOP pelayanan dengan standar hospitality internasional, serta penerapan standar kebersihan dan sistem pengelolaan sampah terpadu di setiap lokasi wisata.

“Jika standar layanan, kebersihan, dan kapasitas SDM terpenuhi, desa wisata dapat memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan UMKM, sekaligus memperkuat kebanggaan daerah,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengharapkan momentum kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong desa wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di NTT.

 

 

 

 


 
 

 
 
 
 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Nila Yani
daya saing
Desa Wisata
