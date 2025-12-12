Perkuat Ekosistem Hulu, Ratusan Tanaman Endemik Ditanam di Wilayah Gunung Pangrango

Ringkasan Berita: Sebanyak 350 tanaman endemik pegunungan Jawa Barat ditanam di lereng Gunung Pangrango.

Program ini merupakan lanjutan dari upaya restorasi sejak 2021.

Pendekatan ilmiah menjadi dasar utama restorasi.

TRIBUNNEWS.,COM, JAKARTA — Ratusan tanaman endemik pegunungan Jawa Barat ditanam di kawasan lereng Gunung Pangrango, Puncak, Jawa Barat, untuk memperkuat ekosistem hulu daerah aliran sungai (DAS) sekaligus mencegah abrasi.

Total ada 350 tanaman endemik yang ditanam oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), akademisi, pakar lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan termasuk Eiger Adventure Land.

Upaya penanaman tanaman endemik ini diyakini bisa mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Tema yang diangkat “Pulihkan Bersama, Tumbuhkan Harapan,” sebagai kelanjutan dari upaya kolaboratif yang telah dilakukan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari pemulihan vegetasi hulu yang berlangsung secara bertahap dan terukur sejak 2021.

Hingga kini, Eiger Adventure Land telah menanam lebih dari 118.000 pohon tegakan serta lebih dari 8 juta tanaman semak dan penutup tanah untuk memperkuat struktur tanah, meningkatkan kapasitas resapan air, dan menurunkan laju run-off.

Upaya ini turut didukung pembangunan 5 kolam retensi dan 205 sumur resapan, serta pendataan keanekaragaman hayati yang dilakukan bersama para pakar.

Kegiatan ini juga memperkuat rangkaian kolaborasi sebelumnya, termasuk refleksi Sumpah Pemuda bersama KLH/BPLH dan gerakan penanaman pohon bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang semuanya mengarah pada tujuan yang sama: memulihkan kawasan hulu Puncak secara ilmiah, terukur, dan berkelanjutan.

“Melalui sinergi antara Eiger Adventure Land, KLH, para pakar, dan seluruh pemangku kepentingan, kami berupaya mengelola laju run-off dengan penanaman yang tepat, benar, dan masif. Penanaman pohon tegakan dan penutup tanah merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk menjaga keseimbangan lingkungan hulu," kata Chairman PT Eigerindo Multi Produk Industri, Ronny Lukito dikutip Jumat(12/12/2025).

Dari sisi rekayasa lingkungan, pendekatan ilmiah menjadi dasar seluruh program restorasi.

Yuli Suharnoto, Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University,menjelaskan hal terpenting dalam kegiatan penanaman adalah prinsip ‘the right tree, in the right place, for

the right purpose.’

"Karena itu, kajian geologi, kestabilan lereng, dan analisis curah hujan menjadi dasar. Prinsip ini diterapkan dengan baik oleh Eiger Adventure Land. Bersama Prof. Tukirin dan Rachmat Fajar Lubis dari BRIN, kami menyusun zonasi jenis tanaman yang mampu menahan air sekaligus mencegah bencana," ujarnya.

Dari perspektif tata kelola lingkungan, Roby Rohyadi, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, menyampaikan dukungan terhadap pendekatan berbasis sains ini.

Pakar botani dan ekologi hutan tropis, Prof. Tukirin Partomihardjo, melihat bahwa kawasan ini memiliki potensi besar sebagai pusat konservasi dan edukasi.