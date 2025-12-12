Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

13 Orang Meninggal di Langkat, PSI Salurkan Bantuan Logistik & Obat-obatan Lewat Posko Teluk Nibung

Banjir yang melanda Kabupaten Langkat sejak 25 November 2025 telah banyak mengambil korban jiwa. 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Ringkasan Berita:
  • Korban banjir di Kabupaten Langkat mencapai 13 orang hingga 12 Desember 2025, dengan sebaran korban berasal dari Kecamatan Babalan, Besitang, dan Tanjungpura berdasarkan data BPBD Langkat.
  • Bantuan logistik diberikan untuk warga terdampak di Dusun Teluk Nibung.
  • BNPB melaporkan total 995 korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar per 12 Desember 2025.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banjir yang melanda Kabupaten Langkat sejak 25 November 2025 telah banyak mengambil korban jiwa. 

Menurut data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Langkat tercatat terhitung 12 Desember 2025 korban meninggal dunia sudah mencapai 13 orang.

Kepala BPBD Langkat M Ansyari, MKes ketika dikonfirmasi menyebutkan, 13 orang korban yang meninggal dunia masing-masing 6 orang warga Kecamatan Babalan, 6 orang warga Besitang dan satu warga Tanjungpura. 

Untuk membantu korban bencana, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalurkan bantuan di Dusun Teluk Nibung, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat

Kehadiran tersebut menjadi upaya memberikan dukungan kepada warga yang masih menghadapi situasi sulit akibat banjir.

Sekretaris DPW PSI Sumatera Utara, Delia Ulfa, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat. 

“PSI menyalurkan bantuan logistik berupa beras, mi instan, minyak goreng, air mineral, dan gula. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana banjir,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12/2025).

Bantuan tersebut disalurkan melalui posko di rumah Kepala Dusun Teluk Nibung, Sugiarto, sebelum kemudian didistribusikan secara merata kepada warga yang terdampak. 

Namun, Delia menyoroti bahwa masih ada sejumlah kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal.

Menurutnya, kelengkapan sembako hingga ketersediaan obat-obatan masih perlu mendapat perhatian.

“PSI berkomitmen untuk selalu hadir dan bergerak cepat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi darurat dan bencana alam,” katanya.

Delia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak secara menyeluruh.

Update Korban Banjir Sumatera 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan adanya tambahan korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menuturkan pihaknya kembali menemukan jasad korban tewas banjir sebanyak lima orang.

Pengungsi Korban Bencana di Aceh Keluhkan Air Bersih hingga Jaringan Komunikasi, Ini Respons Prabowo

Pengungsi Korban Bencana di Aceh Keluhkan Air Bersih hingga Jaringan Komunikasi, Ini Respons Prabowo

Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatra 995 Jiwa, Korban Hilang 226 Orang

Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatra 995 Jiwa, Korban Hilang 226 Orang

