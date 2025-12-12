Bersihkan Gereja HKBP Sibolga Tapteng yang Terdampak Bencana, Ansor: Semoga Nyaman Merayakan Natal

Ringkasan Berita: Banser Tanggap Bencana (BAGANA) GP Ansor melakukan aksi bersih-bersih di Gereja HKBP Sibolga Tapanuli Tengah.

Aksi ini bertujuan memastikan umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan nyaman dan khidmat.

Bagana juga menjalankan aksi nasional di berbagai daerah terdampak bencana Sumatera.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banser Tanggap Bencana (BAGANA) melakukan aksi kemanusiaan dengan bersih-bersih di lokasi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga Tapanuli Tengah, pada Jumat (12/12/2025).

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan bahwa tim yang diturunkan untuk bencana Sumatera dan Aceh tidak memandang latar belakang warga terdampak.

Menurutnya, aksi kemanusiaan Banser harus menyentuh seluruh warga masayarakat yang membutuhkan.

“Jadi kami turun untuk aksi kemanusiaan. Semua yang terdampak, yang menjadi korban, apapun agamanya, sukunya, golongannya, jika kami mampu pasti akan dibantu,” katanya.

Termasuk menjelang perayaan Natal, aksi kemanusiaan ini ditujukan agar umat kristiani yang akan merayakan merasa khidmat dan nyaman.

“Di tengah bencana, saudara-saudara kita dari umat kristiani ingin beribadah dengan khusuk dan nyaman. Agar mereka tidak terganggu, Banser di lapangan ikut membersihkan gereja,” lanjutnya.

TNI Rampungkan Jembatan Bailey di Anggoli Tapanuli Tengah, Kini Excavator-Dump Truck Bisa Lewat

Aktivitas bersih-bersih tempat ibadah ini menjadi bagian dari aksi nasional Bagana di lokasi bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Menurut Addin, bantuan Ansor selain mendistribusikan logistik, juga membantu perbaikan fasilitas umum.

“Fasilitas publik, sekolah, tempat ibadah, puskesmas. Lalu perbaikan sanitasi hingga bersih-bersih jalan menjadi konsentrasi Bagana, setelah sebelumnya pendistribusian kebutuhan pokok,” tambahnya.

Sementara itu, Timbul Pasaribu Korwil GP Ansor Sumatera Utara, mengatakan personel Banser yang turun ke lapangan membersihkan material yang terbawa arus banjir.

Banser juga memastikan agar di sekitar area gereja aman untuk kembali digunakan.

“Personel Banser turun langsung menyingkirkan sampah, lumpur, serta material yang terbawa banjir, sekaligus memastikan area gereja kembali bersih dan aman untuk digunakan,” ujarnya.

Tampak senang pihak Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga, Pdt. Sitorus mengucapkan terima kasih kepada tim Banser yang telah membantu membersihkan halaman gereja dari tumpukan tanah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas bantuannya dan keikhlasannya. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan Ibu,” katanya.

Selain membersihkan gereja, terdapat tempat peribadatan yang juga terdampak bencana.

PC GP Ansor Tapanuli Tengah bersama dengan Banser, juga membersihkan masjid-masjid yang terdampak bencana banjir.