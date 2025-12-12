Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Bersihkan Gereja HKBP Sibolga Tapteng yang Terdampak Bencana, Ansor: Semoga Nyaman Merayakan Natal

Aktivitas bersih-bersih tempat ibadah ini bagian dari aksi nasional Bagana di lokasi bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Willem Jonata
zoom-in Bersihkan Gereja HKBP Sibolga Tapteng yang Terdampak Bencana, Ansor: Semoga Nyaman Merayakan Natal
HO/IST
BERSIH-BERSIH GEREJA - Suasana bersih-bersih gereja HKBP Distrik IX Sibolga Tapanuli Tengah, oleh Banser Tanggap Bencana (BAGANA), Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Banser Tanggap Bencana (BAGANA) GP Ansor melakukan aksi bersih-bersih di Gereja HKBP Sibolga Tapanuli Tengah.
  • Aksi ini bertujuan memastikan umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan nyaman dan khidmat.
  • Bagana juga menjalankan aksi nasional di berbagai daerah terdampak bencana Sumatera.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banser Tanggap Bencana (BAGANA) melakukan aksi kemanusiaan dengan bersih-bersih di lokasi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga Tapanuli Tengah, pada Jumat (12/12/2025).

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan bahwa tim yang diturunkan untuk bencana Sumatera dan Aceh tidak memandang latar belakang warga terdampak.

Menurutnya, aksi kemanusiaan Banser harus menyentuh seluruh warga masayarakat yang membutuhkan. 

“Jadi kami turun untuk aksi kemanusiaan. Semua yang terdampak, yang menjadi korban, apapun agamanya, sukunya, golongannya, jika kami mampu pasti akan dibantu,” katanya. 

Termasuk menjelang perayaan Natal, aksi kemanusiaan ini ditujukan agar umat kristiani yang akan merayakan merasa khidmat dan nyaman. 

Rekomendasi Untuk Anda

“Di tengah bencana, saudara-saudara kita dari umat kristiani ingin beribadah dengan khusuk dan nyaman. Agar mereka tidak terganggu, Banser di lapangan ikut membersihkan gereja,” lanjutnya.

Baca juga: TNI Rampungkan Jembatan Bailey di Anggoli Tapanuli Tengah, Kini Excavator-Dump Truck Bisa Lewat

Aktivitas bersih-bersih tempat ibadah ini menjadi bagian dari aksi nasional Bagana di lokasi bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Menurut Addin, bantuan Ansor selain mendistribusikan logistik, juga membantu perbaikan fasilitas umum. 

“Fasilitas publik, sekolah, tempat ibadah, puskesmas. Lalu perbaikan sanitasi hingga bersih-bersih jalan menjadi konsentrasi Bagana, setelah sebelumnya pendistribusian kebutuhan pokok,” tambahnya.

Sementara itu, Timbul Pasaribu Korwil GP Ansor Sumatera Utara, mengatakan personel Banser yang turun ke lapangan membersihkan material yang terbawa arus banjir.

Banser juga memastikan agar di sekitar area gereja aman untuk kembali digunakan.

“Personel Banser turun langsung menyingkirkan sampah, lumpur, serta material yang terbawa banjir, sekaligus memastikan area gereja kembali bersih dan aman untuk digunakan,” ujarnya.

Tampak senang pihak  Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga, Pdt. Sitorus mengucapkan terima kasih kepada tim Banser yang telah membantu membersihkan halaman gereja dari tumpukan tanah. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas bantuannya dan keikhlasannya. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan Ibu,” katanya.

Selain membersihkan gereja, terdapat tempat peribadatan yang juga terdampak bencana.

PC GP Ansor Tapanuli Tengah bersama dengan Banser, juga membersihkan masjid-masjid yang terdampak bencana banjir.

 

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
HKBP
Tapanuli Tengah
Sibolga
Ansor
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Mendagri Teken SE Alokasi Anggaran Bencana, Ditujukan untuk Kepala Daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Mendagri Teken SE Alokasi Anggaran Bencana, Ditujukan untuk Kepala Daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Untar Kirim 2 Batch Tenaga Kesehatan ke Wilayah Terdampak Banjir Sumatera

Untar Kirim 2 Batch Tenaga Kesehatan ke Wilayah Terdampak Banjir Sumatera

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas