Kunjungi Korban Banjir di Aceh, Prabowo: Kita Tidak Boleh Tebang Pohon Sembarangan, Jaga Alam

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang dan Bener Meriah Provinsi Aceh pada Jumat (12/12/2025).

Dalam kunjungannya di Aceh Tamiang, Prabowo Subianto menyampaikan agar semua pihak tidak boleh menebang pohon sembarangan

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi bencana serta perlunya pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik.

Presiden memerintahkah seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak alam.

“Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awas. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” ucap Prabowo di hadapan para korban banjir bandang di Posko Pengungsian, Jembatan Aceh Tamiang.

Dikatakan, pemerintah pusat telah bergerak cepat untuk mendukung percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, termasuk Aceh Tamiang.

Kepada warga terdampak, Presiden Prabowo memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah.

“Insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat layanan atau bantuan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu tantangannya menurut Presiden yakni kondisi lapangan yang cukup berat.

“Kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama,” katanya.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh masyarakat agar tetap tabah dan menjaga semangat selama proses pemulihan. Kepala Negara berharap agar aktivitas warga termasuk kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak dapat segera berjalan normal kembali.

“Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya,” ujar Prabowo.

Janji Pemulihan Cepat

Dalam sambutannya di hadapan ribuan pengungsi yang berkumpul di SMP Negeri 2 Wih Pesam, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengerahkan seluruh kekuatan menangani daerah-daerah terdampak bencana, termasuk Bener Meriah.

“Kita sudah siapkan rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut dan rusak,” ujar Prabowo disambut sorak haru warga.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan meski kondisi di lapangan sangat sulit.

