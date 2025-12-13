Tanpa Mobil Dinas, Gubernur Mualem Pilih Naik Mobil Bak Terbuka Bersama Tim Medis ke Aceh Tamiang

Ringkasan Berita: Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem viral lagi di tengah penanganan bencana di wilayahnya.

TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali dipuji atas aksinya saat berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Ketika itu Mualem lebih pilih naik mobil bak terbuka bersama tim medis daripada naik mobil dinas.

Mualem terlihat santai duduk di bagian belakang bak pikap sambil mengenakan masker.

Aksi tersebut menuai banyak komentar positif di media sosial.

Banyak yang mengapresiasi kesederhanaan dan kesigapannya, sementara sebagian warga menyebut langkah itu membuat bantuan tiba lebih cepat.

Hingga siang hari, video tersebut sudah dibagikan ulang ribuan kali dan menjadi salah satu topik paling ramai dibicarakan di daerah itu.

Baca juga: Profil Armia Fahmi, Bupati Aceh Tamiang Buat Prabowo Kaget karena Ternyata Purnawirawan Polri

Sebelumnya Mualem juga viral gegara penampakan sepatunya yang penuh lumpur saat menjemput Presiden Prabowo kunjungan ke Aceh

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk meninjau penanganan bencana banjir dan longsor, Minggu (7/12/2025).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali mengunjungi Aceh Tamiang pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Dalam kunjungan ini, Mualem bersama relawan tim medis dari organisasi Blue Sky Rescue (BSR) Malaysia membawa berbagai jenis obat-obatan untuk membantu pengungsi terdampak banjir dan longsor.

Setibanya di Aceh Tamiang menggunakan helikopter dari Banda Aceh, Mualem melanjutkan perjalanan dengan mobil bak terbuka.

Ia duduk di bagian belakang bak pikap sambil mengenakan masker.

NAIK MOBIL BAK TERBUKA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem duduk di belakang mobil bak terbuka saat kembali mengunjungi Aceh Tamiang, pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Di posko pengungsian, Mualem mengatakan Pemerintah Aceh berupaya maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat.