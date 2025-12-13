Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Tanpa Mobil Dinas, Gubernur Mualem Pilih Naik Mobil Bak Terbuka Bersama Tim Medis ke Aceh Tamiang

Aksi Gubernur Aceh, kembali viral dulu sepatunya berlumpur saat jemput Prabowo di Bandara, kini Mualem naik mobil bak terbuka.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Tanpa Mobil Dinas, Gubernur Mualem Pilih Naik Mobil Bak Terbuka Bersama Tim Medis ke Aceh Tamiang
Serambinews.com/HO/Serambinews.com
NAIK MOBIL BAK TERBUKA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem duduk di belakang mobil bak terbuka saat kembali mengunjungi Aceh Tamiang, pada Kamis (11/12/2025) kemarin. Sebelumnya Mualem viral gegara sepatunya berlumpur saat menjemput kedatangan Presiden Republik Indonesia, Probowo Subiyanto di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) pagi. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali dipuji atas aksinya saat berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Ketika itu Mualem lebih pilih naik mobil bak terbuka bersama tim medis daripada naik mobil dinas.

Mualem terlihat santai duduk di bagian belakang bak pikap sambil mengenakan masker.

Aksi tersebut menuai banyak komentar positif di media sosial. 

Banyak yang mengapresiasi kesederhanaan dan kesigapannya, sementara sebagian warga menyebut langkah itu membuat bantuan tiba lebih cepat.

Rekomendasi Untuk Anda

Hingga siang hari, video tersebut sudah dibagikan ulang ribuan kali dan menjadi salah satu topik paling ramai dibicarakan di daerah itu.

Baca juga: Profil Armia Fahmi, Bupati Aceh Tamiang Buat Prabowo Kaget karena Ternyata Purnawirawan Polri

Sebelumnya Mualem juga viral gegara penampakan sepatunya yang penuh lumpur saat menjemput Presiden Prabowo kunjungan ke Aceh

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk meninjau penanganan bencana banjir dan longsor, Minggu (7/12/2025).

 

Ke Aceh Tamiang, Mualem Naik Mobil Bak Terbuka Bersama Tim Medis 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali mengunjungi Aceh Tamiang pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Dalam kunjungan ini, Mualem bersama relawan tim medis dari organisasi Blue Sky Rescue (BSR) Malaysia membawa berbagai jenis obat-obatan untuk membantu pengungsi terdampak banjir dan longsor.

Setibanya di Aceh Tamiang menggunakan helikopter dari Banda Aceh, Mualem melanjutkan perjalanan dengan mobil bak terbuka. 

Ia duduk di bagian belakang bak pikap sambil mengenakan masker.

mualem naik bak terbuka ke aceh tamiang
NAIK MOBIL BAK TERBUKA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem duduk di belakang mobil bak terbuka saat kembali mengunjungi Aceh Tamiang, pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Di posko pengungsian, Mualem mengatakan Pemerintah Aceh berupaya maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Sumber: Serambi Indonesia
Halaman 1/4
1234
Tags:
Running News
Prabowo Subianto
Mobil Bak Terbuka
masker
Mualem
Gubernur Aceh
Aceh Tamiang
mobil dinas
tim medis
sepatu
berlumpur
Muzakir Manaf
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas