Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Rombak Kepengurusan DPD PDIP Banten, Ini Pesan Megawati Soekarnoputri

Seluruh kepengurusan baru PDI Perjuangan se-Banten diharapkan solid dan bekerja untuk rakyat serta memenangkan PDIP di Banten 2029. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Rombak Kepengurusan DPD PDIP Banten, Ini Pesan Megawati Soekarnoputri
Istimewa
ROMBAK STRUKTUR - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Banten Ade Sumardi; Seketaris Wanto Sugito dan unsur pimpinan DPD, Marinus Gea saat Konferda PDIP Banten. (IST). 

Ringkasan Berita:
  • Megawati Soekarnoputri merombak struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten untuk periode 2025-2030.
  • Kombinasi kepemimpinan di struktur DPD Banten dinilai mempertemukan pengalaman kader senior dengan energi kader muda yang lahir dari rahim gerakan aktivis 1998.
  • Kepengurusan baru ini diharapkan solid dan bekerja untuk rakyat serta memenangkan PDIP di Banten 2029.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merombak struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten untuk periode 2025-2030.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan, Wanto Sugito, resmi ditugaskan sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten.

Penugasan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas struktur partai di tingkat provinsi.

Dalam susunan kepengurusan terbaru ini, Ade Sumardi ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, didampingi Wanto Sugito sebagai sekretaris. 

Lalu, anggota DPR RI Marinus Gea dipilih sebagai unsur pimpinan DPD.

Rekomendasi Untuk Anda

Kombinasi kepemimpinan di struktur DPD Banten ini dinilai mempertemukan pengalaman kader senior dengan energi kader muda yang lahir dari rahim gerakan aktivis 1998.

Baca juga: Profil Ardito Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK: Diusung PDIP, Gabung ke Golkar

Wanto Sugito, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa amanah dari Megawati Soekarnoputri merupakan panggilan perjuangan ideologis.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Tugas kami memastikan PDI Perjuangan Banten bergerak solid, responsif, dan tetap berpihak kepada wong cilik,” kata Wanto, Sabtu (13/12/2025).

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa penugasan ini merupakan keputusan strategis Ketua Umum untuk memperkuat kerja ideologis dan organisasi partai.

“Penugasan ini adalah mandat langsung Ketua Umum agar DPD PDI Perjuangan Banten semakin solid, disiplin organisasi, dan tajam dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Basarah.

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia 2025, PDIP Soroti Krisis Etika Jadi Pemicu Utama Korupsi Membesar

Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. 

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ning ini berharap, seluruh kepengurusan baru PDI Perjuangan se-Banten wajib solid dan bekerja untuk rakyat serta memenangkan PDI Perjuangan di Banten 2029. 

Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi menegaskan, bahwa penataan struktur dan kerja organisasi akan langsung dikebut untuk menghadapi agenda politik ke depan.

Sebagai bagian dari penataan organisasi di tingkat kabupaten/kota, Adi Surya Purba ditugaskan menggantikan Wanto Sugito sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, dengan Putri Ayu Annisa sebagai sekretaris dan Syamsul Haryanto sebagai bendahara DPC masa bhakti 2025–2030.

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
PDIP
Banten
Megawati Soekarnoputri
kepengurusan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas