Rombak Kepengurusan DPD PDIP Banten, Ini Pesan Megawati Soekarnoputri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merombak struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten untuk periode 2025-2030.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan, Wanto Sugito, resmi ditugaskan sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten.

Penugasan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas struktur partai di tingkat provinsi.

Dalam susunan kepengurusan terbaru ini, Ade Sumardi ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, didampingi Wanto Sugito sebagai sekretaris.

Lalu, anggota DPR RI Marinus Gea dipilih sebagai unsur pimpinan DPD.

Kombinasi kepemimpinan di struktur DPD Banten ini dinilai mempertemukan pengalaman kader senior dengan energi kader muda yang lahir dari rahim gerakan aktivis 1998.

Wanto Sugito, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa amanah dari Megawati Soekarnoputri merupakan panggilan perjuangan ideologis.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Tugas kami memastikan PDI Perjuangan Banten bergerak solid, responsif, dan tetap berpihak kepada wong cilik,” kata Wanto, Sabtu (13/12/2025).

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa penugasan ini merupakan keputusan strategis Ketua Umum untuk memperkuat kerja ideologis dan organisasi partai.

“Penugasan ini adalah mandat langsung Ketua Umum agar DPD PDI Perjuangan Banten semakin solid, disiplin organisasi, dan tajam dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Basarah.

Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ning ini berharap, seluruh kepengurusan baru PDI Perjuangan se-Banten wajib solid dan bekerja untuk rakyat serta memenangkan PDI Perjuangan di Banten 2029.

Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi menegaskan, bahwa penataan struktur dan kerja organisasi akan langsung dikebut untuk menghadapi agenda politik ke depan.

Sebagai bagian dari penataan organisasi di tingkat kabupaten/kota, Adi Surya Purba ditugaskan menggantikan Wanto Sugito sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, dengan Putri Ayu Annisa sebagai sekretaris dan Syamsul Haryanto sebagai bendahara DPC masa bhakti 2025–2030.