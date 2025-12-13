MENGHARUKAN Ibu Hamil di Banda Aceh Melahirkan di Perahu, Bayi Sempat Terlilit Tali Pusar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengharukan perjuangan para ibu hamil yang jadi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Ada yang darurat, terpaksa melahirkan di perahu dengan bantuan bidan.

Suasana makin dramatis karena bayi mungilnya sempat terlilit tali pusar.

Sementara itu, ibu hamil di Tapanuli Tengah mengeluhkan perutnya nyeri hingga tak dapat bantuan susu untuk ibu hamil.

Peristiwa dramatis dan mengharukan terjadi di tengah banjir di Aceh.

Seorang perempuan bernama Nurma (40), asal Sabang, terpaksa menjalani persalinan di atas perahu pada Sabtu (28/11/2025).

Ia dibantu oleh Sulaidah, akrab disapa Amoy, bidan di Desa Meureubo Lama, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara.

Nurma dan keluarganya menetap di Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, dan sejak dua hari terakhir sudah mengabari bidan sukarela Amoy terkait kondisi persalinan yang akan berlangsung.

Awalnya banjir belum begitu parah, sehingga Amoy sempat menaruh peralatan medis di atas lemari.

Namun ketika waktu persalinan tiba, Amoy dijemput dengan perahu untuk menuju pengungsian di meunasah, sambil kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan medis seperti jarum suntik dan aboket, meski peralatan belum lengkap.

"Saya dijemput lagi sore hari naik perahu untuk proses persalinan ke pengungsian saya. Saya sudah mengungsi saat itu ke meunasah (mushala)," kata Amoy dikutip dari KOMPAS.COM, Jumat (12/12/2025).

Selama perjalanan, perahu dikayuh oleh Tasir, sementara perahu lain mengawal dari belakang.

Amoy memeriksa kondisi Nurma dan mendapati bayi diduga terlilit tali pusat, sehingga keluarga meminta agar persalinan dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara.