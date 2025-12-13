Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Minggu 14 Desember 2025: Aceh Waspada Angin Kencang

Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Minggu (14/12/2025). Waspada angin kencang

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Minggu 14 Desember 2025: Aceh Waspada Angin Kencang
jogja.tribunnews.com
PRAKIRAAN CUACA - Potret hujan deras. Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Minggu (14/12/2025). Waspada angin kencang. 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis potensi cuaca ekstrem yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, Minggu (14/12/2025) besok.

Melalui laman bmkg.go.id, wilayah Provinsi Aceh berpotensi dilanda hujan sangat lebat dan angin kencang besok.

Kondisi yang sama juga prakirakan terjadi di Provinsi Banten.

Baca juga: Gaza Dicekik Cuaca Ekstrem, Badai Byron Hancurkan Tenda Pengungsi dan Tewaskan 16 Warga Palestina

Potensi cuaca ekstrem

Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia, Minggu (14/12/2025):

- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang

- Sumatera Utara: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Sumatera Selatan: Hujan Lebat-Sangat Lebat

Rekomendasi Untuk Anda

- Bali: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Banten: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang

- Bengkulu: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Jawa Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang

Baca juga: BMKG Tetapkan Bibit Siklon 91S Jadi Siklon Tropis Bakung, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi Hari Ini

- Kep. Bangka Belitung: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Lampung: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Maluku: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Nusa Tenggara Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Nusa Tenggara Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Papua Selatan: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Riau: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Sulawesi Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat

(Tribunnews.com, Renald Shiftanto)

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Tags:
peringatan dini
cuaca ekstrem
Prakiraan Cuaca
BMKG
Aceh
angin kencang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas