Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Minggu 14 Desember 2025: Aceh Waspada Angin Kencang
Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Minggu (14/12/2025). Waspada angin kencang
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis potensi cuaca ekstrem yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, Minggu (14/12/2025) besok.
Melalui laman bmkg.go.id, wilayah Provinsi Aceh berpotensi dilanda hujan sangat lebat dan angin kencang besok.
Kondisi yang sama juga prakirakan terjadi di Provinsi Banten.
Potensi cuaca ekstrem
Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia, Minggu (14/12/2025):
- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang
- Sumatera Utara: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Sumatera Selatan: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Bali: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Banten: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang
- Bengkulu: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Jawa Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang
- Kep. Bangka Belitung: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Lampung: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Maluku: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Nusa Tenggara Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Nusa Tenggara Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Papua Selatan: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Riau: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Sulawesi Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat
