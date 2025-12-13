Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Janji Prabowo kepada Korban Banjir di Sumut: Kami tak akan Tinggalkan Kalian Sendiri

Suasana haru menyelimuti halaman MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, ketika Presiden Prabowo Subianto tiba untuk meninjau posko pengungsian bencana

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dodi Esvandi
Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
BENCANA DI SUMATRA - Presiden Prabowo Subianto menyebut, masalah penyaluran listrik ke lokasi terdampak bencana di Sumatra tak bisa secepat yang diharapkan, Sabtu (13/12/2025). Prabowo mengatakan, ada kendala geografis dan banjir yang membuat sarana dan prasarana kelistrikan tidak bisa diangkut ke daerah-daerah tertentu. 

TRIBUNNEWS.COM, LANGKAT – Suasana haru menyelimuti halaman MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, ketika Presiden Prabowo Subianto tiba untuk meninjau posko pengungsian bencana, Sabtu (13/12/2025). 

Di tengah deretan tenda darurat dan wajah-wajah lelah para pengungsi, Prabowo menyapa mereka dengan nada penuh empati, memastikan bahwa negara hadir di saat rakyat membutuhkan.

“Saya datang melihat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Saya bersama Gubernur Sumut Pak Bobby Nasution, bersama bupati, dan bersama banyak pejabat,” ucapnya, berdiri di hadapan warga yang duduk berdesakan di bawah terpal.

Kunjungan itu bukan sekadar seremonial. 

Prabowo menekankan bahwa ia ingin melihat langsung kondisi lapangan, mendengar kebutuhan mendesak, dan memastikan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti. 

“Nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, kekurangan air bersih, perbaikan tanggul,” katanya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup celah penanganan.

Baca juga: Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Sehari ke Australia

Di lokasi, Prabowo juga menyoroti kerja keras aparat dan kementerian yang telah dikerahkan. 

“Angkatan Darat, kepolisian, semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumut sudah lebih baik sejak terakhir saya datang,” ujarnya, memberi secercah harapan bahwa pemulihan mulai terlihat.

Namun, ia menegaskan bahwa proses pemulihan tidak berhenti di sini. 

“Saya akan terus memantau dari hari ke hari, minggu ke minggu. Mudah-mudahan kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah,” kata Prabowo, menekankan bahwa pemerintah pusat akan mengawal distribusi bantuan hingga benar-benar menyentuh seluruh korban.

Di hadapan para pengungsi, Prabowo berbicara dengan nada tegas namun penuh kehangatan.

“Karena saudara-saudara adalah bagian dari kita semua. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri.”

Sumber: Tribunnews.com
Bobby Nasution
Prabowo Subianto
Sumatera Utara
Kunjungi Korban Bencana di Langkat, Prabowo: Kekurangan Air Bersih Segera Kita Atasi

Tak Hanya Logistik, UI Kirim Tim Ahli Lintas Disiplin untuk Pulihkan Wilayah Bencana Sumatera

