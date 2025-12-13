Upaya Pemulihan Pascabencana, Bantuan Diserahkan kepada 66 KK di Padang Panjang Sumatera Barat

Ringkasan Berita: IMPP menelusuri Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan kepada 66 Kepala Keluarga (KK)

Penerima bantuan tersebar di berbagai kelurahan di Padang Panjang

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian IMPP terhadap warga di ranah Padang Panjang yang sedang berduka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Masyarakat Padang Panjang (IMPP) menelusuri Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan kepada 66 Kepala Keluarga (KK).

Mereka merupakan warga terdampak bencana alam yang melanda Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada 27 November lalu.

Baca juga: Presiden Prabowo Pantau Langsung Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

Hujan deras disertai angin kencang yang tiada henti selama delapan hari berturut-berturut memicu terjadinya longsor dan terjangan air bah.

Bencana terjadi serempak di berbagai tempat di Sumatera Barat. Kota Padang Panjang termasuk wilayah dengan korban jiwa terbanyak.

Data resmi Posko Tanggap Darurat Bencana Alam Kota Padang Panjang menyebutkan 39 orang meninggal dunia dan puluhan orang hilang. Total rumah terdampak bencana mencapai 253 unit.

Rekomendasi Untuk Anda

Terdiri atas 41 unit rusak berat dan hanyut, serta 16 unit rusak sedang, dan 196 unit rusak ringan.

Dalam penyaluran bantuan ini di lapangan IMPP bekerja sama dengan organisasi Flipper’s dan Diniyyah Wafa Care, serta berkoordinasi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukiksurungan yang wilayahnya terdampak bencana.

Tim IMPP Gabungan berkoordinasi dengan Ketua KAN Bukiksuruangan, Faiz Fauzan El Muhammady Datuak Bagindo Marajo menyinkronkan data-data korban sehingga tidak ada yang terlewatkan untuk diberi bantuan.

Flipper’s turut menyumbangkan dana, mengumpulkan data, dan bersama-sama bergerak di lapangan. Diniyyah Wafa Care bertugas menyediakan logistik, perlengkapan lapangan dan transportasi lokal.

Tim bergerak dalam keadaan cuaca cerah, hujan, siang, maupun malam. Bersama-sama melakukan survei lapangan, melihat kondisi rumah warga, dan menyerahkan bantuan uang tunai langsung kepada keluarga terdampak bencana.

Baca juga: Presiden Prabowo Pantau Langsung Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

Penerima bantuan tersebar di berbagai kelurahan di Padang Panjang, termasuk warga Kelurahan Silaiang Bawah yang kehilangan rumah tersapu lumpur dan air bah, dan warga Kelurahan Tanah Hitam yang bermukim di zona merah lereng Bukit Tui.

Ketua IMPP, Nasrul Naga mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian IMPP terhadap dunsanak di ranah Padang Panjang yang sedang berduka.

“Bila dihitung jumlahnya tentu tidak seberapa dibanding kerugian yang dialami warga. Kami berharap, bantuan ini menjadi paubek ati (pelipur lara) dan bermanfaat bagi penerimanya,” ujar Nasrul, Sabtu (13/12/2025).

Hengki Saputra, warga Kampung Teleng yang dinding rumahnya jebol dihantam longsor menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut.