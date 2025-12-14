Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan, Polisi Belum Pastikan Siapa Pelaku Utama

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Polrestabes Medan masih menyelidiki siapa pelaku utama dalam pembunuhan seorang ibu rumah tangga berinisial F (42) di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut).

Sebelumnya ramai diberitakan korban dibunuh oleh anak bungsunya berinisial SAS (12) karena pelaku kesal ibunya memarahi kakaknya.

Saat ini, terduga pelaku sedang menjalani observasi psikologi forensik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan.

Iptu Dearma Agustina, Kanit PPA Polrestabes Medan, mengonfirmasi bahwa observasi psikologi forensik telah dilakukan selama dua hari terhadap terduga pelaku.

"Masih kami observasi psikologi forensik. Sudah 2 hari kami lakukan observasi," ujarnya kepada awak media, Jumat (12/12/2025).

Dearma juga meluruskan informasi sebelumnya mengenai terduga pelaku SAS, yang awalnya dikabarkan siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari hasil penelusuran polisi, terduga pelaku ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) kelas 6.

"Bukan SMP, tapi SD di salah satu sekolah di Medan," jelasnya.

Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pemeriksaan mendalam tidak hanya dilakukan terhadap terduga pelaku, tetapi juga terhadap ayah dan kakak kandungnya.

"Intinya masih penyelidikan, untuk memastikan siapa pelaku atau memang itu pelaku utama atau ada pelaku lainnya. Saksi ayah dan kakaknya pelaku, anak itu (terduga pelaku) juga sudah ngaku," ungkap Iptu Dearma.

Tewas Bersimbah Darah

Peristiwa maut ini terjadi pada Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 05.00 WIB, di kediaman korban Faizah Soraya (42) yang ditemukan tewas bersimbah darah di kamar tidurnya dengan sejumlah luka tusukan di tubuh.

Kemudian, petugas dari Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal dan tim Inafis Polrestabes Medan yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP.

Petugas berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam jenis pisau diduga digunakan dalam kejadian tersebut.

Setelah olah TKP, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Medan untuk autopsi. Kini, jenazah korban telah disemayamkan dan dikebumikan oleh pihak keluarga.

Keluarga Korban Curiga ke Suami

Keluarga Korban Curiga ke Suami