Banjir Bandang di Sumatera

Tak Ada Lagi yang Menyapa & Menyalami, Sedihnya Bu Guru Mardiah Kehilangan 9 Siswa dalam Satu Kelas

Mardiah sedih setelah tahu sembilan siswanya sudah tidak ada lagi. Mereka menjadi korban ganasnya banjir bandang yang menerjang.

Penulis: Dewi Agustina
Tak Ada Lagi yang Menyapa & Menyalami, Sedihnya Bu Guru Mardiah Kehilangan 9 Siswa dalam Satu Kelas
Tribun Padang/TribunPadang.com/Rahmat Panji
KORBAN BANJIR - (kiri dan kanan) Suasana di SDN 33 Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pasca bencana banjir bandang. (tengah) Kepala Sekolah Mardian ZN sedih kehilangan 9 siswanya. 

Ringkasan Berita:
  • SDN 33 Koto Alam Kabupaten Agam Sumbar kehilangan 9 orang siswanya yang menjadi korban banjir bandang akhir November lalu.
  • Empat di antaranya jasadnya belum ditemukan dan masih dalam pencarian.
  • Mardiah tetap profesional datang ke sekolah meski tak ada siswa yang datang.
 


TRIBUNNEWS.COM, AGAM – Pagi itu (1/12/2025), Mardiah ZN seperti biasanya memacu kendaraan menuju SDN 33 Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tempat dia mengajar. 

Tak seperti biasa jalan yang dilaluinya penuh dengan material longsor dan lumpur bekas banjir bandang yang menerjang wilayah itu pada akhir November.

Namun itu tak menghalangi niatnya untuk tetap ke sekolah mengajar para siswa.

Namun Mardiah sedih setelah tahu sembilan siswanya sudah tidak ada lagi.

Mereka menjadi korban ganasnya banjir bandang yang menerjang.

 

BANJIR BANDANG - Suasana di SDN 33 Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pasca bencana banjir bandang. Sekolah ini kehilangan 9 siswanya dalam satu kelas.
Bahkan empat di antara siswa tersebut belum ditemukan jasadnya.

SDN 33 Koto Alam terletak di Salareh Aie dan Salareh Aie Timur, yang jaraknya dekat ke sekolah.

"Biasanya kalau saya datang, pasti mereka langsung menyapa atau menyalami," kata Mardiah, perempuan berusia 55 tahun itu.

Kini tak ada lagi sapaan anak-anak itu.

Tapi Mardiah tetap profesional datang ke sekolah meski tak ada siswa yang datang.

Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, nama-nama siswa Mardiah yang jadi korban banjir adalah:

  1. Novian Aulia Putri
  2. Kanza Rizkia
  3. Ahmad Zulfadli
  4. Anissa Aulya
  5. M Abdul Hamid
  6. Azam Syofyan
  7. Sthevani Amykha
  8. Ahmad Habiby
  9. Wahyu Ariadi

 

KEHILANGAN 9 SISWA - Kepala Sekolah SDN 33 Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Mardiah sedih kehilangan 9 siswanya yang jadi korban banjir bandang.
Sumber: Tribun Padang
Halaman 1/3
123
