Ahmad Muzani Apresiasi Gotong Royong Warga Aceh Saat Tinjau Korban Bencana

Ringkasan Berita: Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam membantu korban banjir bandang dan longsor di Aceh Utara, Aceh Tamiang dan Aceh Timur

MPR RI menyalurkan 5.000 paket sembako dan obat-obatan di Aceh sebagai bagian dari 15 ribu paket bantuan untuk Aceh , Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Muzani menegaskan dukungan pemerintah terus berjalan, mulai dari pemulihan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sertifikasi tanah gratis warga terdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menyatakan kebanggaannya terhadap semangat gotong royong masyarakat Indonesia dalam membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung wilayah terdampak sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur, Sabtu (14/12/2025).

Dalam kunjungannya, MPR RI menyalurkan 5.000 paket sembako dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari total 15 ribu paket yang disalurkan MPR RI ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Muzani mengungkapkan, dari hasil peninjauan lapangan, kondisi Aceh Utara terdampak hampir secara menyeluruh.

“Aceh Utara itu terdiri dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak parah dan dua kecamatan terdampak ringan. Artinya, seluruh kabupaten terdampak bencana,” kata Muzani.

Muzani menyebut, lebih dari 100 ribu warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Namun, keterbatasan hunian sementara membuat sebagian besar pengungsi memilih menumpang di rumah kerabat, sekolah, dan masjid yang berada di dataran lebih tinggi.

“Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Rumah hancur, lahan pertanian rusak, ternak musnah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dan hilang. Secara psikologis mereka kehilangan semangat hidup,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Muzani menilai solidaritas dan gotong royong masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membantu sesama.

Dia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan bencana, mulai dari aparat negara hingga relawan dan masyarakat secara mandiri.

Dalam penanganan status tanggap bencana, Ahmad Muzani turut mengapresiasi, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia, Polri, BNPB, Kemensos, relawan, lembaga sosial, bahkan dari perorangan-perorangan yang menegaskan semangat gotong royong bangsa Indonesia.

"Kami berbangga bahwa kegotong royongan dan sifat penolong bagi kita bangsa Indonesia tidak pernah pudar. Itulah kebanggaan kita, itulah yang kita miliki satu-satunya sebagai sebuah warisan yang harus kita pertahankan, yakni kegotong royongan," ujar Muzani.

Selain penyaluran bantuan, Muzani juga menyoroti harapan masyarakat agar pemerintah segera memulihkan akses jalan desa hingga kabupaten untuk memperlancar distribusi logistik dan aktivitas warga.

Menjelang bulan Ramadan, warga juga berharap adanya pembangunan rumah singgah sementara.