Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Minggu 14 Desember 2025:  Jayapura dan Ambon Berawan

Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, hari ini Minggu 14 Desember 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Minggu 14 Desember 2025:  Jayapura dan Ambon Berawan
Tribunnews.com/Suci BangunDS
PRAKIRAAN CUACA - Potret cuaca berawan tebal. BMKG memprediksi prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, hari ini Minggu 14 Desember 2025. Jayapura hingga Ambon akan berawan. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, hari ini Minggu 14 Desember 2025.

Yakni prakiraan cuaca di Ibu Kota Papua Jayapura, Ibu Kota Maluku Ambon, dan Ibu Kota Sulawesi Selatan Makassar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.

Sementara sejumlah wilayah akan berawan.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Minggu 14 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Berawan

Siang Hari: Berawan

Rekomendasi Untuk Anda

Malam Hari: Berawan

Dini Hari: Berawan

Baca juga: Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi

Suhu: 23-28°C

Angin: 3-9 km dari barat laut.

Kelembapan udara: 78-97 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur
Jayapura
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini BMKG: Hujan Sangat Lebat dan Angin Kencang di Indonesia Sabtu, 13 Desember 2025

Peringatan Dini BMKG: Hujan Sangat Lebat dan Angin Kencang di Indonesia Sabtu, 13 Desember 2025

Cuaca Jabodetabek Sabtu, 13 Desember 2025: Waspada Hujan di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang

Cuaca Jabodetabek Sabtu, 13 Desember 2025: Waspada Hujan di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas