Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Minggu 14 Desember 2025: Jayapura dan Ambon Berawan
Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, hari ini Minggu 14 Desember 2025.
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, hari ini Minggu 14 Desember 2025.
Yakni prakiraan cuaca di Ibu Kota Papua Jayapura, Ibu Kota Maluku Ambon, dan Ibu Kota Sulawesi Selatan Makassar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.
Sementara sejumlah wilayah akan berawan.
Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Minggu 14 Desember 2025.
Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:
Kota Jayapura
Pagi Hari: Berawan
Siang Hari: Berawan
Malam Hari: Berawan
Dini Hari: Berawan
Suhu: 23-28°C
Angin: 3-9 km dari barat laut.
Kelembapan udara: 78-97 persen
Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:
Kota Makassar
Mariso: Hujan Ringan
Mamajang: Hujan Ringan
Makassar: Hujan Ringan
