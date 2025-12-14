Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Minggu 14 Desember 2025:  Jayapura dan Ambon Berawan

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, hari ini Minggu 14 Desember 2025.

Yakni prakiraan cuaca di Ibu Kota Papua Jayapura, Ibu Kota Maluku Ambon, dan Ibu Kota Sulawesi Selatan Makassar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.

Sementara sejumlah wilayah akan berawan.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Minggu 14 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Berawan

Siang Hari: Berawan

Rekomendasi Untuk Anda

Malam Hari: Berawan

Dini Hari: Berawan

Baca juga: Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi

Suhu: 23-28°C

Angin: 3-9 km dari barat laut.

Kelembapan udara: 78-97 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan