Penanganan Banjir di Sumatera Fokus pada Kebutuhan Mendesak ke Wilayah yang Sulit Diakses

Ringkasan Berita: Sebanyak 14.836 jiwa terdampak banjir di Sumatera hingga Sabtu (13/12/2025), dengan operasi kemanusiaan tersebar di 25 kabupaten/kota, 42 kecamatan, dan 49 desa, menunjukkan besarnya skala bencana dan urgensi percepatan bantuan.

Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, paket sembako, perlengkapan memasak, hygiene dan dignity kits, air bersih, serta layanan dapur air.

Kolaborasi dan ajakan dukungan publik untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah pusat dan daerah.

Hingga Minggu (14/12/2025), dampak bencana masih dirasakan di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, sementara ratusan ribu warga terdampak masih membutuhkan bantuan meski sebagian pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing seiring surutnya air di beberapa lokasi.

Pemerintah juga memperpanjang masa tanggap darurat di sejumlah daerah guna memastikan penanganan berjalan optimal.

Fokus penanganan saat ini tidak hanya pada respons darurat, tetapi juga pemulihan awal, termasuk penyediaan logistik, layanan kesehatan, air bersih, serta perencanaan rehabilitasi rumah dan infrastruktur terdampak.

Distribusi bantuan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, relawan, dan lembaga kemanusiaan.

Di sisi lain, pemetaan kebutuhan lanjutan masih dilakukan untuk menyesuaikan respons dengan kondisi lapangan yang dinamis, sekaligus memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam penanganan bencana.

Respons Human Initiative (HI) saat ini telah hadir di 25 kabupaten/kota, mencakup 42 kecamatan dan 49 desa.

Kehadiran ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan masyarakat terdampak dapat menerima dukungan tepat waktu.

Dengan cakupan wilayah yang luas, tim di lapangan terus menyesuaikan strategi penanganan berdasarkan kondisi masing-masing daerah, termasuk aksesibilitas, tingkat genangan, dan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Adapun jenis bantuan yang telah didistribusikan meliputi makanan siap saji untuk kebutuhan darurat, paket sembako atau paket makanan, perlengkapan memasak, hygiene kits, dignity kits, air bersih, serta layanan dapur air yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan harian warga," kata President HI, Tomy Hendrajati ditulis Minggu.

Menurutnya distribusi bantuan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas, khususnya di wilayah dengan akses yang masih terbatas akibat tingginya muka air.

Di lapangan, tim Human Initiative bekerja bersama relawan lokal, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

"Kolaborasi ini bertujuan untuk mengutamakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, serta memastikan distribusi berjalan tertib dan aman," kata Tomy.

Selain distribusi, tim juga terus melakukan pemetaan kebutuhan lanjutan untuk menyesuaikan respons dengan perkembangan situasi banjir.