Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Penanganan Banjir di Sumatera Fokus pada Kebutuhan Mendesak ke Wilayah yang Sulit Diakses

Pemerintah juga memperpanjang masa tanggap darurat di sejumlah daerah guna memastikan penanganan berjalan optimal

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Penanganan Banjir di Sumatera Fokus pada Kebutuhan Mendesak ke Wilayah yang Sulit Diakses
HO/IST
BANTUAN KORBAN BENCANA - Petugas gabungan dan relawan menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di salah satu wilayah Sumatera, Minggu (14/12/2025). Penanganan bencana terus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan awal bagi para penyintas. 

Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 14.836 jiwa terdampak banjir di Sumatera hingga Sabtu (13/12/2025), dengan operasi kemanusiaan tersebar di 25 kabupaten/kota, 42 kecamatan, dan 49 desa, menunjukkan besarnya skala bencana dan urgensi percepatan bantuan.
  • Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, paket sembako, perlengkapan memasak, hygiene dan dignity kits, air bersih, serta layanan dapur air.
  • Kolaborasi dan ajakan dukungan publik untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah pusat dan daerah.

Hingga Minggu (14/12/2025), dampak bencana masih dirasakan di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, sementara ratusan ribu warga terdampak masih membutuhkan bantuan meski sebagian pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing seiring surutnya air di beberapa lokasi.

Pemerintah juga memperpanjang masa tanggap darurat di sejumlah daerah guna memastikan penanganan berjalan optimal.

Fokus penanganan saat ini tidak hanya pada respons darurat, tetapi juga pemulihan awal, termasuk penyediaan logistik, layanan kesehatan, air bersih, serta perencanaan rehabilitasi rumah dan infrastruktur terdampak.

Distribusi bantuan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, relawan, dan lembaga kemanusiaan.

Baca juga: Sekolah-Kampus Sumatera Berlumpur hingga Rusak Pascabanjir: Rp13,3 M Disiapkan, Solidaritas Menguat

Rekomendasi Untuk Anda

Di sisi lain, pemetaan kebutuhan lanjutan masih dilakukan untuk menyesuaikan respons dengan kondisi lapangan yang dinamis, sekaligus memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam penanganan bencana.

Respons Human Initiative (HI) saat ini telah hadir di 25 kabupaten/kota, mencakup 42 kecamatan dan 49 desa.

Kehadiran ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan masyarakat terdampak dapat menerima dukungan tepat waktu.

Dengan cakupan wilayah yang luas, tim di lapangan terus menyesuaikan strategi penanganan berdasarkan kondisi masing-masing daerah, termasuk aksesibilitas, tingkat genangan, dan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Adapun jenis bantuan yang telah didistribusikan meliputi makanan siap saji untuk kebutuhan darurat, paket sembako atau paket makanan, perlengkapan memasak, hygiene kits, dignity kits, air bersih, serta layanan dapur air yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan harian warga," kata President HI, Tomy Hendrajati ditulis Minggu.

Menurutnya distribusi bantuan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas, khususnya di wilayah dengan akses yang masih terbatas akibat tingginya muka air.

Di lapangan, tim Human Initiative bekerja bersama relawan lokal, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

"Kolaborasi ini bertujuan untuk mengutamakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, serta memastikan distribusi berjalan tertib dan aman," kata Tomy.

Selain distribusi, tim juga terus melakukan pemetaan kebutuhan lanjutan untuk menyesuaikan respons dengan perkembangan situasi banjir.

 

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
banjir bandang
Bencana Sumatera
Sumatera Utara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumatra: dari Kelas Berlumpur hingga Kampus Ruang Solidaritas

Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumatra: dari Kelas Berlumpur hingga Kampus Ruang Solidaritas

Sekolah-Kampus Sumatera Berlumpur hingga Rusak Pascabanjir: Rp13,3 M Disiapkan, Solidaritas Menguat

Sekolah-Kampus Sumatera Berlumpur hingga Rusak Pascabanjir: Rp13,3 M Disiapkan, Solidaritas Menguat

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas