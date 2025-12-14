Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bagak Marnatal 2025, Anggota DPR Gaungkan Solidaritas untuk Kemanusiaan dan Peduli Lingkungan 

Bagak Marnatal 2025 jadi momentum bangkit pascabencana. Festival Natal ini memadukan seni, solidaritas, dan kepedulian lingkungan di Pematangsiantar

Penulis: Imanuel N.M
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Bagak Marnatal 2025, Anggota DPR Gaungkan Solidaritas untuk Kemanusiaan dan Peduli Lingkungan 
Tribunnews.com/HO
BAGAK MARNATAL 2025 - Parade musik di atas truk trailer yang mengelilingi Kota Siantar dan finish di Lapangan SMA YP HKBP, Jalan Gereja, Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025). Pentas seni budaya pada tahun ini menggabungkan sukacita Natal dengan spirit solidaritas untuk kemanusiaan. TRIBUNNEWS/HO 

Ringkasan Berita:
  • Penggagas Bagak Marnatal 2025, Bane Raja Manalu, menyebut ajang ini menjadi momentum kebangkitan pascabencana sekaligus pengingat pentingnya kepedulian lingkungan. Digelar di Pematangsiantar dan dihadiri lebih dari 5.000 orang, 
  • Bagak Marnatal memadukan perayaan Natal dengan seni budaya, UMKM, dan aksi solidaritas. 
  • Acara ini berhasil menggalang donasi lebih dari Rp 50 juta dan telah ditetapkan sebagai event nasional pariwisata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggagas Bagak Marnatal 2025 sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyampaikan acara tahun ini adalah momentum kebangkitan dari keterpurukan akibat bencana. 

“Kita prihatin, tapi harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan akibat bencana, dan bangkit dari ketidakpedulian pada ekosistem, pada kondisi lingkungan yang ada,” kata Bane. 

Penyelenggaraan Bagak Marnatal sendiri telah dilaksanakan pada Sabtu, (13/12/2025) di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara. 

Pentas seni budaya ini menggabungkan sukacita Natal dengan spirit solidaritas untuk kemanusiaan.

Bagak Marnatal digelar rutin setiap tahun sejak 2022. 

Pada pelaksanaan ke-empat kalinya ini, Bagak Marnatal digelar lebih besar karena menjadi event nasional dan dihadiri lebih dari 5.000 orang.

Rangkaian acara Bagak Marnatal dimulai dengan pagelaran musik di atas truk trailer yang mengelilingi Kota Siantar dan finish di Lapangan SMA YP HKBP, Jalan Gereja, Kota Siantar. 

Di lokasi itu, acara diramaikan pameran UMKM, zumba, ibadah Natal bersama, lomba paduan suara, dan penampilan dari Punxgoaran serta Dorman Manik dan Rany Simbolon.

Di sela acara, Bane yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengajak seluruh hadirin Bagak Marnatal ikut berdonasi untuk korban bencana di Sumatra Utara. 

Hingga di penghujung acara, donasi yang terkumpul mencapai lebih dari Rp 50 juta.

“Bagak Marnatal menggugah semangat soliditas untuk saudara-saudara kita korban bencana, dan kita gugah kesadaran bahwa kita harus hidup dengan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Bane.

Bagak Marnatal dihelat setiap tahun sejak 2022 dengan tujuan Siantar memiliki event (kegiatan) tetap yang menjadi daya tarik wisata Natal. 

Pada pelaksanaan yang keempat tahun 2025, Bagak Marnatal sudah menjadi event nasional di Kementerian Pariwisata.

“Di 2026 ayo kita deklarasikan Siantar sebagai kota musik, karena di Siantar ini banyak musisi hebat,” ungkap Bane.

Bagak Marnatal 2025 dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Kapolres Siantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, dan perwakilan dari mitra kerja Komisi VII DPR RI.

Dalam sambutannya, Riefky mengapresiasi pelaksanaan Bagak Marnatal. 

Menurut Riefky, Bagak Marnatal bukan hanya festival, tapi menjadi ekosistem kreativitas Kota Pematangsiantar.

“Ini menjadi bukti bahwa perayaan budaya dan keagamaan dapat beriringan dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kami siap mendukung Siantar semakin sukses di ekonomi kreatif,” kata Riefky.

 

Sumber: Tribunnews.com
