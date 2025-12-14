Kemkomdigi Hadirkan Posko Psikososial di Wilayah Terdampak Banjir Kabupaten Deli Serdang, Sumut

Ringkasan Berita: Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada 2.000 warga Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

Selain bantuan logistik, disediakan posko informasi, media center, dan layanan psikososial untuk membantu pemulihan mental warga, khususnya anak-anak, yang disertai doa bersama.

Akses komunikasi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya pulih, dengan 97,8 persen atau 4.273 dari 4.368 menara BTS telah kembali beroperasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital membagikan bantuan berupa 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada 2.000 warga Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara yang merupakan salah satu wilayah dengan dampak banjir terparah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, Kemkomdigi memberikan berbagai bantuan untuk warga terdampak banjir Sumatra, baik berupa barang ataupun fasilitas posko informasi dan psikososial.

"Selain bantuan barang, kami juga menyediakan posko bersama berupa media center serta posko layanan psikososial untuk memulihkan keceriaan anak-anak," kata Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan juga diisi dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Maulana dan diikuti masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah.

Meutya mengajak masyarakat untuk tetap saling peduli dan menguatkan.

“Setiap ada ujian pasti ada kemudahan. Karena itu kita semua harus saling bantu dan saling mendoakan,” ujar Meutya.

Sebagai salah satu wilayah yang sebelumnya mengalami gangguan konektivitas akibat bencana banjir, akses komunikasi di Provinsi Sumatra Utara hampir sepenuhnya pulih.

Menurutnya, mulai Sabtu (13/12/2025), sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS atau 97,8 persen telah kembali beroperasi, memungkinkan warga mengakses informasi darurat dan berkomunikasi dengan keluarga.

Meutya menyampaikan bahwa pemulihan jaringan menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana.

“Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya.

Kemkomdigi memastikan pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.