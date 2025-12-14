3 Kasus Penyalahgunaan Dana BOS, Terbaru di Brebes untuk Beli Tiket Konser Dewa 19

Ringkasan Berita: Tiga kasus penyalahgunaan dana BOS terjadi di berbagai daerah.

Di Brebes, puluhan SD memakai dana BOS untuk membeli tiket konser Dewa 19, meski akhirnya dikembalikan.

Di Medan, kepala sekolah, bendahara, dan rekanan SMA Negeri 16 ditahan atas korupsi dana BOS Rp3 miliar.

TRIBUNNEWS.COM - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diduga dipakai untuk membeli tiket konser Dewa 19.

Konser tersebut digelar di Stadion Karangbirahi, Brebes pada Sabtu (13/12/2025) malam.

Dana BOS yang diperuntukkan operasional pendidikan dipakai untuk hiburan.

Pihak Dinas Pendidikan Brebes menegaskan pembelian itu tidak sesuai aturan dan uangnya telah dikembalikan.

Kasus penyalahgunaan dana BOS juga terjadi di SMA Negeri 16 Medan, Sumatra Utara.

Rekomendasi Untuk Anda

Tiga tersangka yang diamankan yakni kepala sekolah, eks bendahara serta pihak rekanan penyedia jasa.

Sedangkan di Ponorogo, Jawa Timur, Dana BOS dipakai kepala sekolah berinisial SA untuk membeli tanah hingga membayar utang.

Berikut tiga kasus penyalahgunaan dana BOS:

Beli Tiket Konser Dewa 19

Besaran iuran masing-masing sekolah untuk membeli tiket Dewa 19 sebesar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu.

Tercatat sudah ada puluhan SD Negeri yang melakukan iuran penarikan dana BOS.

Baca juga: Kepala Sekolah di Gowa Korupsi Dana BOS Rp1,3 Miliar, Pakai Perusahaan Pribadi untuk Mark Up Harga

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Ahmad Soleh, SH.,MH, menyayangkan keputusan sejumlah kepala sekolah yang memakai dana BOS tidak sesuai aturan.

"Apalagi ini untuk beli tiket konser. Ini sudah di luar nalar, bisa-bisanya dana BOS digunakan untuk kebutuhan di luar kepentingan pendidikan," tegasnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Ia meminta pengelolaan dana BOS dibenahi secara menyeluruh.

"Beberapa kali kami dapat informasi banyaknya iuran yang bersumber dari dana BOS untuk kepentingan di luar sekolah," imbuhnya.