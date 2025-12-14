Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk Senin (15/12/2025).

Dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk.

Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrem terjadi.

Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, kesiapsiagaan sangat penting.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.

Peringatan dini terbagi dalam tiga level yakni Waspada (hujan sedang-lebat), Siaga (hujan lebat-sangat lebat), serta Awas (hujan sangat lebat-ekstrem).

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang.

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025

Provinsi yang masuk level Waspada:

Aceh

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Kepulauan Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Banten

Jawa Tengah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

Papua Barat Daya

Papua Barat

Papua Tengah

Papua Pegunungan

Papua Selatan

Provinsi yang masuk level Siaga:

Sumatera Utara

Riau

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Sulawesi Barat

Maluku

Peringatan dini angin kencang:

Aceh

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

