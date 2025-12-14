Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga
BMKG keluarkan peringatan dini cuaca Senin 15 Desember 2025. Provinsi Bengkulu dan Lampung masuk kategori Waspada. Jawa Timur dan Maluku Siaga.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk Senin (15/12/2025).
Dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk.
Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrem terjadi.
Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, kesiapsiagaan sangat penting.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.
Peringatan dini terbagi dalam tiga level yakni Waspada (hujan sedang-lebat), Siaga (hujan lebat-sangat lebat), serta Awas (hujan sangat lebat-ekstrem).
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang.
Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025
Provinsi yang masuk level Waspada:
- Aceh
- Sumatera Barat
- Kepulauan Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kepulauan Bangka Belitung
- Bengkulu
- Lampung
- Banten
- Jawa Tengah
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Maluku Utara
- Papua Barat Daya
- Papua Barat
- Papua Tengah
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
Provinsi yang masuk level Siaga:
- Sumatera Utara
- Riau
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Barat
- Sulawesi Barat
- Maluku
Peringatan dini angin kencang:
- Aceh
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
