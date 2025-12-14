Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga

BMKG keluarkan peringatan dini cuaca Senin 15 Desember 2025. Provinsi Bengkulu dan Lampung masuk kategori Waspada. Jawa Timur dan Maluku Siaga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
PRAKIRAAN CUACA - Hujan deras mengguyur kawasan Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor. Berikut prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (18/7/2025). 

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk Senin (15/12/2025).

Dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk.

Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrem terjadi.

Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, kesiapsiagaan sangat penting.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.

Peringatan dini terbagi dalam tiga level yakni Waspada (hujan sedang-lebat), Siaga (hujan lebat-sangat lebat), serta Awas (hujan sangat lebat-ekstrem).

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang.

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025

Rekomendasi Untuk Anda

Provinsi yang masuk level Waspada:

  • Aceh
  • Sumatera Barat
  • Kepulauan Riau

Baca juga: Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi

  • Jambi
  • Sumatera Selatan
  • Kepulauan Bangka Belitung
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Banten
  • Jawa Tengah
  • Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Utara
  • Kalimantan Selatan
  • Sulawesi Utara
  • Gorontalo
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
  • Maluku Utara
  • Papua Barat Daya
  • Papua Barat
  • Papua Tengah
  • Papua Pegunungan
  • Papua Selatan

Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem Siklon Bakung dan Bibit 93S, Ini Potensi Wilayah Terdampak

Provinsi yang masuk level Siaga:

  • Sumatera Utara
  • Riau
  • Jawa Timur
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat
  • Nusa Tenggara Timur
  • Kalimantan Barat
  • Sulawesi Barat
  • Maluku

Peringatan dini angin kencang:

  • Aceh
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jawa Barat

(Tribunnews.com/Mohay)

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Tags:
Prakiraan Cuaca
BMKG
Lampung
Jawa Timur
cuaca ekstrem
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas