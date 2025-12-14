Pelantikan DPW Gekrafs NTT Tandai Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal

Ringkasan Berita: Pengurus DPW GEKRAFS NTT resmi dilantik periode 2025–2028.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dilantik untuk masa bakti 2025–2028.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ekonomi kreatif daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara pelantikan turut dihadiri jajaran pengurus pusat GEKRAFS, di antaranya Wakil Direktur Hubungan Internasional DPP GEKRAFS Billy Mambrasar, Ketua OKK DPP GEKRAFS Arifin Ihsan Rismansyah, serta Koordinator Wilayah Tengah DPP GEKRAFS Rean Erlanda Maliki.

Kepengurusan DPW GEKRAFS NTT periode 2025–2028 resmi dipimpin oleh Serena Cosgrova Francis sebagai Ketua, dengan Andi Zulkifli menjabat Sekretaris dan Grace Natalia Putri Hengki Famdale sebagai Bendahara.

Dalam sambutannya, Ketua Umum GEKRAFS Kawendra Lukistian menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia saat ini telah memasuki fase baru yang semakin mendapat pengakuan dari negara, baik dari sisi kebijakan maupun akses pembiayaan.

“Ini adalah fase baru ekonomi kreatif. Ke depan, karya cipta seperti lagu, film, dan produk kreatif lainnya bisa menjadi kolateral atau aset berharga. Ini luar biasa,” kata Kawendra, dalam keterangannya Minggu (14/12/2025).

Kawendra menjelaskan, penguatan ekosistem ekonomi kreatif terus dilakukan GEKRAFS.

Satu di antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum sebagai langkah konkret mendukung perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Menurut Kawendra, posisi Indonesia sangat strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif karena menjadi negara pertama yang memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif sekaligus Hari Ekonomi Kreatif Nasional.

“Ini didorong oleh GEKRAFS sejak tiga tahun lalu. Kita patut bersyukur menjadi bagian dari bangsa yang serius membangun ekonomi kreatif,” katanya.

Ia juga menyoroti hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang pendanaan berbasis kekayaan intelektual atau IP Financing, yang dinilai membuka peluang besar bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah.

“Regulasi ini membuka peluang pembiayaan baru bagi pelaku ekraf, termasuk di NTT,” ucap Kawendra.

Lebih lanjut, Kawendra menyampaikan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional telah mencapai sekitar Rp1.300 triliun.

Indonesia pun tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah World Creative Economy Forum yang akan digelar di Jakarta pada tahun depan.