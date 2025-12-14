Gubernur Sumut Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution pada acara Lepas Sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan dari Mayjen TNI Rio Firdianto kepada Mayjen TNI Hendy Antariksa, yang berlangsung di Balai Prajurit Kodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (14/12/2025).

“Selamat datang di Sumatera Utara kepada Bapak Mayjen TNI Hendy Antariksa sebagai Pangdam I/BB. Selamat bertugas,” ucap Bobby.

Bobby berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Kodam I/BB dapat terus terjalin sejalan dengan tagline Kolaborasi Sumut Berkah, guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Kepada Mayjen TNI Rio Firdianto yang kini menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI, Bobby menyampaikan apresiasi dan doa terbaik.

“Doa kami untuk Bang Rio, semoga selalu sukses, sehat, dan dikelilingi orang-orang baik,” ujarnya.

Bobby juga mengenang sosok Rio Firdianto selama menjabat Pangdam I/BB melalui dua hal utama. Pertama, semangat prajurit yang kuat dalam memperhatikan kebutuhan internal dan moril personel Kodam I/BB.

Rekomendasi Untuk Anda

Kedua, kemampuan menjaga hubungan eksternal yang baik dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder. Dalam istilah Medan, pandai berkawan.

"Semua instansi akan kuat jika saling berkolaborasi, bersatu, dan menjaga kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu sudah dicontohkan Bang Rio,” katanya.

Sementara itu, Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan bahwa selama penanganan bencana banjir dan longsor, Kodam I/BB telah membuka 46 kilometer akses jalan terdampak bencana.

Hingga hari ini, sebanyak 20 Kompi diturunkan untuk membuka sisa rute sepanjang 20 kilometer yang masih terisolasi.

“Apa yang telah kami kerjakan dalam penanganan bencana sudah saya sampaikan kepada Pangdam I/BB yang baru, Bapak Hendy Antariksa,” ujarnya.

Baca juga: Akses Teknologi untuk Seluruh Peserta Didik, Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah

Rio juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap pemberian izin dan pengawasan pengelolaan hutan guna meminimalisir potensi bencana di masa mendatang.

“Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumut sudah cukup baik, komprehensif, dan tersistem karena Forkopimda dan stakeholder solid serta kompak,” katanya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyatakan bahwa jabatan Pangdam merupakan amanah yang akan dijalankan sebaik-baiknya. Ia pun meminta dukungan seluruh Forkopimda dan stakeholder di Sumut.

“Mohon dukungan dari seluruh pihak agar tugas ini dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Acara lepas sambut Pangdam I/BB turut dihadiri seluruh Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.

Baca juga: Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar