Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Gubernur Sumut Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antar unsur Forkopimda.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Gubernur Sumut Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
Dok. Diskominfo Sumut
SOLID ATASI BENCANA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat acara Lepas Sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan dari Mayjen TNI Rio Firdianto kepada Mayjen TNI Hendy Antariksa, yang berlangsung di Balai Prajurit Kodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (14/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution pada acara Lepas Sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan dari Mayjen TNI Rio Firdianto kepada Mayjen TNI Hendy Antariksa, yang berlangsung di Balai Prajurit Kodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (14/12/2025).

“Selamat datang di Sumatera Utara kepada Bapak Mayjen TNI Hendy Antariksa sebagai Pangdam I/BB. Selamat bertugas,” ucap Bobby.

Bobby berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Kodam I/BB dapat terus terjalin sejalan dengan tagline Kolaborasi Sumut Berkah, guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Kepada Mayjen TNI Rio Firdianto yang kini menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI, Bobby menyampaikan apresiasi dan doa terbaik.

“Doa kami untuk Bang Rio, semoga selalu sukses, sehat, dan dikelilingi orang-orang baik,” ujarnya.

Bobby juga mengenang sosok Rio Firdianto selama menjabat Pangdam I/BB melalui dua hal utama. Pertama, semangat prajurit yang kuat dalam memperhatikan kebutuhan internal dan moril personel Kodam I/BB. 

Rekomendasi Untuk Anda

Kedua, kemampuan menjaga hubungan eksternal yang baik dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder. Dalam istilah Medan, pandai berkawan. 

"Semua instansi akan kuat jika saling berkolaborasi, bersatu, dan menjaga kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu sudah dicontohkan Bang Rio,” katanya.

Sementara itu, Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan bahwa selama penanganan bencana banjir dan longsor, Kodam I/BB telah membuka 46 kilometer akses jalan terdampak bencana. 

Hingga hari ini, sebanyak 20 Kompi diturunkan untuk membuka sisa rute sepanjang 20 kilometer yang masih terisolasi.

“Apa yang telah kami kerjakan dalam penanganan bencana sudah saya sampaikan kepada Pangdam I/BB yang baru, Bapak Hendy Antariksa,” ujarnya.

Baca juga: Akses Teknologi untuk Seluruh Peserta Didik, Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah

Rio juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap pemberian izin dan pengawasan pengelolaan hutan guna meminimalisir potensi bencana di masa mendatang.

“Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumut sudah cukup baik, komprehensif, dan tersistem karena Forkopimda dan stakeholder solid serta kompak,” katanya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyatakan bahwa jabatan Pangdam merupakan amanah yang akan dijalankan sebaik-baiknya. Ia pun meminta dukungan seluruh Forkopimda dan stakeholder di Sumut.

“Mohon dukungan dari seluruh pihak agar tugas ini dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Acara lepas sambut Pangdam I/BB turut dihadiri seluruh Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.

Baca juga: Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Tags:
Bobby Nasution
Pemprov Sumatera Utara
Bencana Sumatera
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Presiden Prabowo Pantau Langsung Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

Presiden Prabowo Pantau Langsung Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

Ahmad Ali Ajak Kader PSI Gotong Royong Dukung Pemerintah Tangani Bencana Sumatra

Ahmad Ali Ajak Kader PSI Gotong Royong Dukung Pemerintah Tangani Bencana Sumatra

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas