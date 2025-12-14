Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Sebagian Wilayah Aceh Gelap Gulita: Warga Naik Gunung Cari Sinyal hingga Berebut Colokan Genset

Aceh pascabencana banjir-longor: listrik padam, warga naik gunung cari sinyal, berebut colokan genset.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Sebagian Wilayah Aceh Gelap Gulita: Warga Naik Gunung Cari Sinyal hingga Berebut Colokan Genset
Tribunnews
ILUSTRASI MATI LISTRIK - Ilustrasi mati listrik di sebagian wilayah Aceh. Warga Aceh bertahan di tengah gelap: naik gunung cari sinyal, berebut colokan genset di warung kopi. 

Ringkasan Berita:
  • Pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025, Aceh menghadapi krisis layanan dasar. 
  • Warga Samadua harus naik ke Gunung Kerambil demi sinyal, sementara di Abdya masyarakat berebut colokan genset untuk mengisi daya ponsel. 
  • Di Banda Aceh, pencurian trafo memperparah pemadaman dan melumpuhkan ekonomi serta layanan kesehatan. 
  • Meski begitu, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat di Aceh Tengah dan Nagan Raya, dengan listrik kembali normal dan genset darurat dioperasikan. 

TRIBUNNEWS.COM - Sebagian wilayah Aceh masih diliputi gelap gulita pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025. 

Warga terpaksa mencari cara bertahan hidup di tengah krisis layanan dasar. 

Warga di Samadua, Aceh Selatan, harus naik ke puncak Gunung Kerambil demi sinyal telepon, di Aceh Barat Daya atau Abdya, masyarakat berebut colokan genset di warung kopi untuk sekadar mengisi daya ponsel. 

Baca juga:  Ini Alasan Tenda BNPB Baru Berdiri di Aceh Tamiang

Listrik Padam, Warga Terpaksa Naik Gunung Cari Sinyal

Pemadaman listrik yang melanda Kecamatan Samadua dan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdampak serius terhadap layanan komunikasi masyarakat.

Tidak hanya lampu yang mati berhari-hari, jaringan seluler di Samadua dilaporkan hilang total sehingga warga terpaksa mencari sinyal hingga ke puncak Gunung Kerambil, perbatasan Tapaktuan dan Samadua.

Berbeda dengan Tapaktuan, meski listrik padam, jaringan seluler masih berfungsi karena BTS Telkomsel di wilayah tersebut memiliki genset cadangan.

Seorang warga Samadua, Iwan, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi ini.

“Lampu sudah mati berhari-hari, jaringan juga hilang total. Kalau mau telepon atau kirim pesan, kami terpaksa naik ke atas gunung cari sinyal. Ini sangat menyulitkan,” ujarnya.

Iwan mendesak Telkomsel segera memperbaiki jaringan di Samadua agar aktivitas masyarakat kembali normal.

“Kalau memang tidak mampu mengatasi persoalan ini, lebih baik mundur saja,” tegasnya.

Warga berharap pihak terkait, baik PLN maupun operator telekomunikasi, segera mengambil langkah cepat agar pelayanan dasar masyarakat tidak terus terganggu.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Tapaktuan, Erliza, menjelaskan bahwa saat ini listrik hanya menyala secara bergilir.

“Nyala bergilir, lebih kurang empat jam,” katanya.

Baca juga: Zulhas Kunjungi Aceh Tamiang dan Langsa, Fokus Percepatan Pemulihan Pascabencana

Listrik Padam, Warga Berebut Colokan Genset Warung Kopi

Dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh turut dirasakan masyarakat Aceh Barat Daya atau Abdya, meski daerah ini tidak terdampak langsung. 

Infrastruktur kelistrikan rusak parah, menyebabkan listrik padam total sejak 9 Desember 2025 hingga Minggu (14/12/2025).

Sumber: Serambi Indonesia
Halaman 1/4
1234
Tags:
banjir
longsor
Aceh
Sumatera
PLN
Tribunnews
Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

5 Ton Beras dan Ribuan Sembako Dikirim untuk 18.500 KK Terdampak Banjir Medan

5 Ton Beras dan Ribuan Sembako Dikirim untuk 18.500 KK Terdampak Banjir Medan

Cerita AHY Saat Datangi Aceh Tamiang: Rumah-rumah Hancur, Semua Kebingungan

Cerita AHY Saat Datangi Aceh Tamiang: Rumah-rumah Hancur, Semua Kebingungan

