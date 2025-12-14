Presiden PKS Pimpin Apel Siaga di Medan, Ribuan Relawan Dikerahkan untuk Bencana Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, memimpin langsung Apel Siaga Relawan Kemanusiaan di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Ribuan relawan dari berbagai daerah dikonsolidasikan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Almuzzammil menegaskan bahwa mobilisasi besar ini adalah wujud nyata solidaritas PKS bagi korban bencana.

“Relawan kemanusiaan PKS berasal dari beragam profesi yang sangat dibutuhkan di lapangan. Ada tenaga kesehatan, psikolog untuk pemulihan trauma, guru yang membantu anak-anak kembali belajar, hingga montir yang siap memperbaiki kendaraan dan infrastruktur warga terdampak,” ujar Almuzzammil.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh aparat yang telah bekerja keras di lokasi bencana.

“Kita menghormati kerja pemerintah pusat dengan segala aparaturnya—TNI, Polri, BNPB, juga pemerintah daerah. PKS siap bekerja sama dan berkolaborasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Almuzzammil menyerukan agar seluruh elemen bangsa, khususnya pemuda dan mahasiswa, ikut turun tangan.

“Saya menyerukan para pemuda, mahasiswa, pemuda masjid, dan karang taruna untuk terjun membantu. Terutama para pecinta alam yang terbiasa menghadapi medan berat, lumpur, sungai, dan lembah. Ini adalah peluang kita untuk mengabdi bagi masyarakat,” katanya.

Tak lupa, Almuzzammil memberikan penghargaan khusus kepada para relawan yang disebutnya sebagai pejuang kemanusiaan.

“Relawan kita selama ini adalah pejuang yang bekerja senyap, tanpa sorotan kamera. Mereka berkorban waktu, tenaga, dan segalanya demi membantu sesama. Mereka adalah pejuang kemanusiaan sejati,” imbuhnya.

Menutup arahannya, Almuzzammil berpesan agar seluruh relawan PKS bekerja dengan penuh totalitas, profesionalisme, dan keikhlasan.

“Saya berharap relawan dapat bekerja secara total, bahu-membahu dengan seluruh elemen bangsa. Kita hanyalah bagian kecil dari kekuatan bangsa dan negara. Saling menghormati dan terus berbuat yang terbaik untuk menjalankan misi kemanusiaan,” tutupnya.