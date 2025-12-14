Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatra 1.016 Jiwa, 624.670 Jiwa Masih Mengungsi

Ringkasan Berita: Data terbaru BNPB menunjukkan skala besar dampak bencana banjir dan longsor di Aceh Sumatera Utara , dan Sumatera Barat : 1.016 korban meninggal, 212 hilang, serta lebih dari 624 ribu jiwa masih mengungsi.

Operasi pencarian difokuskan di sejumlah sektor dengan dukungan Basarnas, sementara pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terus memperkuat penanganan darurat serta pemulihan.

Dukungan lintas pihak melalui klaster nasional menjadi kunci percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

TRIBUNNEWS.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan data terkini dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Informasi terkini disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pada Minggu (14/12/2025).

“BNPB menrilis total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor (bansor) di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai 1.016 jiwa,” kata dia, dalam keterangannya pada Minggu (14/12/2025).

Pos Pendamping Nasionnal atau Pospenas yang dipimpin oleh BNPB mencatat korban meninggal tertinggi terjadi di Provinsi Aceh dengan jumlah 424 jiwa.

Sedangkan Sumatra Utara mencapai 349 jiwa dan Sumatra Barat 243 jiwa. Dalam seminggu terakhir (8-13/12) korban meninggal dunia bertambah 66 jiwa, dengan rincian Provinsi Aceh 33 jiwa, Sumatra Utara 19 jiwa dan Sumatra Barat 14 jiwa.

Sedangkan total jumlah korban hilang mencapai 212 jiwa dengan rincian di wilayah Aceh 32 jiwa, Sumatra Utara 90 jiwa dan Sumatra Barat 90 jiwa.

Terkait pencatatan korban hilang, ini tidak mesti dari data yang ditemukan di lapangan tetapi juga data penambahan identifikasi dari korban yang sebelumnya tidak ditemukan, kemudian dikonfirmasi.

“Misalnya korban tersebut bukan dari warga kabupaten A, pindah ke kabupaten B. Kondisi seperti ini masih ditemui di lapangan sehingga data yang dicatat sesuai identifikasi by name by address di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Pemerintah kabupaten dengan basis kecamatan sudah melakukan identifikasi by name by address.

Meskipun setiap hari masih terdapat penambahan jumlah korban meninggal dunia, di beberapa kabupaten-kota hasil verifikasi dari identifikasi korban by name by address ini mempengaruhi jumlah korban meninggal.

Hal tersebut dipengaruhi beberapa situasi, seperti adanya banjir dan longsor di area pemakaman.

“Jenazah yang meninggal di area itu kemudian ditemukan oleh petugas SAR dan dihitung sebagai korban bencana,” kata dia,

Operasi pencarian di bawah Basarnas memfokuskan beberapa sektor di setiap wilayah. Provinsi Aceh, pencarian masih berlangsung di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen.

Di wilayah Sumatra Utara, pencarian terbagi ke dalam 5 sektor yang ada di 3 wilayah kabupaten/kota. Operasi pencarian di Tapanuli Selatan dipersempit di wilayah Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru.

Di Tapanuli Selatan, pencarian difokuskan pada dua sektor, yaitu di Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair, dan Kota Sibolga di Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota.