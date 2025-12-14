Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatra 1.016 Jiwa, 624.670 Jiwa Masih Mengungsi

BNPB: 1.016 jiwa tewas, 212 hilang, 624 ribu mengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatra 1.016 Jiwa, 624.670 Jiwa Masih Mengungsi
(Ho/Campus League)
DAMPAK BANJIR ACEH - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat penanganan dampak bencana banjir di Aceh baru 48 persen. Di Aceh ada 477 titik terdampak bencana, didominasi banjir tanggul kritis sebanyak 143 titik, longsor 46 titik, banjir tanggul jebol 36 titik, 30 ruas jalan nasional, dan 15 jembatan nasional. 

Ringkasan Berita:
  • Data terbaru BNPB menunjukkan skala besar dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat: 1.016 korban meninggal, 212 hilang, serta lebih dari 624 ribu jiwa masih mengungsi. 
  • Operasi pencarian difokuskan di sejumlah sektor dengan dukungan Basarnas, sementara pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terus memperkuat penanganan darurat serta pemulihan. 
  • Dukungan lintas pihak melalui klaster nasional menjadi kunci percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

TRIBUNNEWS.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan data terkini dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Informasi terkini disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pada Minggu (14/12/2025).

“BNPB menrilis total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor (bansor) di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai 1.016 jiwa,” kata dia, dalam keterangannya pada Minggu (14/12/2025).

Pos Pendamping Nasionnal atau Pospenas yang dipimpin oleh BNPB mencatat korban meninggal tertinggi terjadi di Provinsi Aceh dengan jumlah 424 jiwa.

Sedangkan Sumatra Utara mencapai 349 jiwa dan Sumatra Barat 243 jiwa. Dalam seminggu terakhir (8-13/12) korban meninggal dunia bertambah 66 jiwa, dengan rincian Provinsi Aceh 33 jiwa, Sumatra Utara 19 jiwa dan Sumatra Barat 14 jiwa.

Sedangkan total jumlah korban hilang mencapai 212 jiwa dengan rincian di wilayah Aceh 32 jiwa, Sumatra Utara 90 jiwa dan Sumatra Barat 90 jiwa. 

Rekomendasi Untuk Anda

Terkait pencatatan korban hilang, ini tidak mesti dari data yang ditemukan di lapangan tetapi juga data penambahan identifikasi dari korban yang sebelumnya tidak ditemukan, kemudian dikonfirmasi. 

“Misalnya korban tersebut bukan dari warga kabupaten A, pindah ke kabupaten B. Kondisi seperti ini masih ditemui di lapangan sehingga data yang dicatat sesuai identifikasi by name by address di kabupaten dan kota,” ujarnya. 

Pemerintah kabupaten dengan basis kecamatan sudah melakukan identifikasi by name by address.

Meskipun setiap hari masih terdapat penambahan jumlah korban meninggal dunia, di beberapa kabupaten-kota hasil verifikasi dari identifikasi korban by name by address ini mempengaruhi jumlah korban meninggal.

Hal tersebut dipengaruhi beberapa situasi, seperti adanya banjir dan longsor di area pemakaman. 

“Jenazah yang meninggal di area itu kemudian ditemukan oleh petugas SAR dan dihitung sebagai korban bencana,” kata dia,  

Operasi pencarian di bawah Basarnas memfokuskan beberapa sektor di setiap wilayah. Provinsi Aceh, pencarian masih berlangsung di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen.

Di wilayah Sumatra Utara, pencarian terbagi ke dalam 5 sektor yang ada di 3 wilayah kabupaten/kota. Operasi pencarian di Tapanuli Selatan dipersempit di wilayah Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. 

Di Tapanuli Selatan, pencarian difokuskan pada dua sektor, yaitu di Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair, dan Kota Sibolga di Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
banjir
longsor
BNPB
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
banjir bandang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Tepati Janji, Bahlil Kirim 250 Tenda Bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

Tepati Janji, Bahlil Kirim 250 Tenda Bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

Zulhas Kunjungi Aceh Tamiang dan Langsa, Fokus Percepatan Pemulihan Pascabencana

Zulhas Kunjungi Aceh Tamiang dan Langsa, Fokus Percepatan Pemulihan Pascabencana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas