Sosok Kakek Masir, Menangis Histeris Dituntut 2 Tahun Bui karena Tangkap Burung Demi Beli Makan

Ringkasan Berita: Kasus kakek Masir (71) yang dituntut 2 tahun penjara karena menangkap burung cendet di Taman Nasional Baluran menimbulkan simpati publik sekaligus perdebatan hukum.

Dari sisi kemanusiaan, Masir menangkap burung demi kebutuhan hidup, namun dari sisi hukum, tindakannya berulang kali melanggar aturan konservasi yang bertujuan menjaga kelestarian alam.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum konservasi dan pendekatan sosial yang lebih manusiawi.

TRIBUNNEWS.COM - Kisah pilu datang dari seorang kakek bernama Masir (71), warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

Ia dituntut hukuman 2 tahun penjara karena kedapatan menangkap burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.

Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan “Africa van Java” karena lanskap savananya yang mirip padang Afrika.

Sosok Kakek Masir

Masir yang sehari-hari tidak memiliki pekerjaan tetap, terpaksa menangkap burung cendet untuk dijual seharga Rp30 ribu per ekor demi menyambung hidup.

Namun, aksinya berulang kali dilakukan hingga lima kali, sehingga akhirnya diproses hukum.

Burung cendet adalah burung kicau dari famili Laniidae (genus Lanius) yang dikenal dengan suara lantang, variasi kicauan, dan mental petarung.

Burung ini dijual karena diminati pecinta burung hias dan kicau, serta sering diikutkan dalam lomba burung kicau.

Dalam sidang putusan yang videonya beredar luas di media sosial, Masir tampak menangis histeris setelah mendengar tuntutan jaksa.

Mengenakan kemeja putih panjang, ia sempat terjatuh dari kursi sidang sebelum dibawa keluar dengan rompi tahanan merah.

“Demi anak pak, Ya Allah Ya Karim,” ucapnya lirih sambil menangis.

Jaksa Sebut Tuntutan Sudah Sesuai Prosedur

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo, Huda Hazamal, menjelaskan tuntutan hukuman 2 tahun sudah sesuai prosedur.

“Restorative Justice tidak bisa diterapkan karena terdakwa sudah lima kali melakukan perbuatan memikat burung di Taman Nasional Baluran,” ujarnya.

Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman.

Masir dijerat Pasal 40B Ayat 2 huruf B UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Jaksa menuntut hukuman 2 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Kronologi Penangkapan Kakek Masir