Banjir Bandang di Sumatera

Kisah Harimau Muncul di Kampung Sijudo Aceh Timur Sepekan Sebelum Banjir Bandang Melanda

Harimau muncul di Aceh sebelum banjir bandang, gelagat aneh jadi pertanda musibah besar.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Kisah Harimau Muncul di Kampung Sijudo Aceh Timur Sepekan Sebelum Banjir Bandang Melanda
Freepik
HARIMAU - Foto ini diambil dari Freepik pada Senin (2/6/2025) yang menampilkan harimau. Harimau berkeliaran di Dusun Sejudo, Aceh Timur, sebelum banjir bandang melanda warga. 

Ringkasan Berita:
  • Banjir bandang yang melanda Aceh menyisakan kisah unik dari Dusun Sejudo, Aceh Timur. 
  • Warga sempat digemparkan oleh kemunculan seekor harimau yang berkeliaran di permukiman sepekan sebelum bencana. 
  • Meski tidak menyerang, harimau itu menunjukkan gelagat aneh
  • Tak lama setelah harimau menghilang, banjir bandang menerjang pada dini hari, memaksa warga hanya menyelamatkan keluarga dan pakaian di badan. 

TRIBUNNEWS.COM - Banjir bandang yang melanda Aceh selama dua pekan terakhir menyisakan beragam kisah pilu dan cerita tak biasa dari warga terdampak. 

Salah satunya datang dari Dusun Sejudo, Gampong Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, yang diwarnai kemunculan seekor harimau sepekan sebelum bencana terjadi.

Warga Sijudo sempat digemparkan dengan kemunculan harimau yang berkeliaran di perkampungan. 

Meski tidak menyerang atau melukai warga, kehadiran satwa buas tersebut membuat suasana mencekam.

Banyak warga memilih bertahan di dalam rumah karena takut menjadi sasaran serangan.

Kisah ini diungkapkan seorang warga melalui akun Instagram @mnztl_.

Dalam keterangannya, disebutkan bahwa harimau tersebut hanya mondar-mandir di desa tanpa menunjukkan perilaku agresif.

Warga awalnya menduga harimau keluar dari hutan karena kelaparan.

Seorang warga bahkan berinisiatif memberikan makanan berupa nasi dan lauk. Di luar dugaan, harimau itu mau memakannya.

Namun, kejadian yang paling membuat warga merinding terjadi dua hari sebelum banjir bandang melanda.

“Terus H-2 sebelum banjir, harimau itu datang lagi guys. Dan semakin hari kelakuan harimau ini semakin aneh,” ungkap warga tersebut.

Harimau itu disebut mulai mengumpulkan kardus-kardus bekas dan meletakkannya di depan rumah-rumah warga.

Awalnya, warga mengira hewan tersebut hanya bermain dengan benda-benda tersebut.

“Harimau ini udah mulai ngumpulin kardus-kardus ke setiap rumah warga. Kardus guys, kardus,” lanjutnya.

Belakangan, setelah bencana terjadi, warga menyadari perilaku harimau itu seolah menjadi pertanda akan datangnya musibah besar.

Sumber: Grid.ID
Halaman 1/4
1234
Tags:
Aceh
harimau
banjir
banjir bandang
Sumatera
