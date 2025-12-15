Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sosok 2 Pelaku Pembunuhan Pasutri di Lampung, Teman Anak Korban, Suara Mengorok & Jejak Kaki

Kedua terduga pelaku pembunuhan tersebut merupakan tetangga korban, yang rumahnya berdekatan. Pelaku juga merupakan teman dari anak korban.

Editor: Dewi Agustina
Sosok 2 Pelaku Pembunuhan Pasutri di Lampung, Teman Anak Korban, Suara Mengorok & Jejak Kaki
Tribun Lampung/Bayu Saputra/Dokumentasi Humas Polda Lampung
PEMBUNUHAN PASUTRI - (kiri) Pasutri Rohimi (54) dan Suryanti (48) semasa hidupnya, pasutri yang tinggal di Tanggamus, Lampung itu, ditemukan tewas bersimbah darah di kediaman mereka, di Way Pring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Lampung, Minggu (14/12/2025). (tengah dan kanan) Dua terduga pelaku pembunuhan, Aman Atmajaya (34) dan Ari Jupen Anggara (30) ternyata teman dari anak korban. 

Ringkasan Berita:
  • Rohimi dan Suryanti ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah mereka di Way Pring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Lampung, Minggu (14/12/2025).
  • Pasutri ini dibunuh oleh dau pelaku karena memergoki mereka yang hendak mencuri di rumah itu.
  • Kedua pelaku adalah tetangga korban sekaligus teman dari anak korban.
 


TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Pasangan suami istri Rohimi (54) dan Suryanti (48) ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Way Pring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Lampung, Minggu (14/12/2025) sekira pukul 00.00 WIB. 

Way Pring merupakan desa/pekon yang berada di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Baca juga: Geger Penemuan Mayat Diduga Korban Pembunuhan di Jogja dan Warga Pinrang Temukan Kerangka Manusia

Wilayah ini termasuk kawasan perdesaan dengan mata pencaharian warga didominasi sektor pertanian dan perkebunan, serta berada di jalur penghubung antarpekon di Kecamatan Pugung.

Pasutri itu menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh tetangga mereka, Aman Atmajaya (34) dan Ari Jupen Anggara (30).

 

 

Kedua korban adalah pemilik warung kelontongan di desa itu.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, kedua terduga pelaku pembunuhan tersebut merupakan tetangga korban, yang rumahnya berdekatan.

Para pelaku, merupakan teman dari anak korban.

Karena kedekatan tersebut, membuat pelaku mengenali kondisi rumah korban.

"Korban memiliki satu orang anak laki-laki dan pelaku ini merupakan teman-teman dari anak korban dan juga bertetangga dengan korban," kata Kombes Yuni.

Menurut penyelidikan polisi, awalnya Aman dan Ari hendak mencuri di rumah korban.

Namun karena ketahuan oleh pemilik rumah, dua pelaku itu nekat membunuh korban.

Saat ditemukan, kedua jasad korban tergeletak berdampingan di lantai rumah.

Ditemukan banyak luka di tubuh keduanya serta darah yang berceceran di sektar jasad pasutri itu.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/3
123
Tags:
pembunuhan suami istri
Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun
Polda Lampung
pasutri dibunuh
Tanggamus
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
