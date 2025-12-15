Isi Pertemuan Menbud Fadli Zon dengan PB XIV Hangabehi, PB XIV Purboyo Absen karena Salah Nama

Ringkasan Berita: Dualisme Keraton Solo muncul setelah wafatnya Pakubuwono XIII, ketika Purboyo dan Hangabehi sama-sama dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV.

TRIBUNNEWS.COM - Dualisme Keraton Solo saat ini berakar dari perebutan takhta pasca wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada Minggu (2/11/2025) lalu.

Dua putra raja, Purboyo dan Hangabehi, sama-sama dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV.

Sedangkan Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan menegaskan penobatan kedua kubu belum sah secara adat.

Tedjowulan menyatakan dirinya sebagai Raja Ad Interim Keraton Kasunanan Surakarta hingga pengangkatan Pakubuwono XIV.

Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengundang Pakubuwono XIV Hangabehi, Pakubuwono XIV Purboyo serta Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan untuk menyelesaikan konflik.

Pertemuan digelar di Resto Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Namun, Pakubuwono XIV Purboyo tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejumlah tokoh yang hadir yakni GKR Koes Moertiyah Wandansari, KPA Eddy Wirabhumi, GKR Ayu Koes Indriyah.

Juru Bicara Tedjowulan, Pakoenegoro, menyatakan Fadli Zon mendapat pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar Tedjowulan tetap menjadi Raja Ad Interim Keraton Kasunanan Surakarta.

“Kami menyimak informasi dari Pak Menteri bahwa arahan Presiden Republik Indonesia adalah agar Maha Menteri menjadi pelaksana tugas ad interim Raja/Sunan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sampai batas waktu yang ditentukan kemudian, merujuk pada belum adanya Raja/Sunan yang definitif bertahta," paparnya, dikutip dari TribunSolo.com.

Sementara itu, Juru Bicara Pakubuwono XIV Purboyo, KPA Singonagoro, menerangkan pihaknya tidak memenuhi undangan Menteri Kebudayaan karena nama yang tertulis di undangan masih KGPH Purboyo.

Seharusnya nama diundangan tertulis Pakubuwono XIV Purboyo karena telah dinobatkan sebagai raja.

“Kalau diundang memang ada surat masuk. Cuma kepadanya juga harus dibenahi. Karena kepadanya kalau katakan surat kepadanya tidak sesuai nanti salah alamat."

"Bukan kami dalam kapasitas tidak menghadiri,” bebernya.

Selain itu, Menteri Kebudayaan terkesan lebih sering berdialog dengan kubu Pakubuwono XIV Hangabehi sehingga netralitasnya dipertanyakan.