Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Gereja di Tapteng Berdiri Kokoh Meski Dihantam Air Bah Banjir Bandang, Nyawa Juwita Selamat

Penampakan Gereja di Tapteng tetap berdiri kokoh meski diterjang air bah banjir bandang, Juwita, anak lelaki dan suaminya selamat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Gereja di Tapteng Berdiri Kokoh Meski Dihantam Air Bah Banjir Bandang, Nyawa Juwita Selamat
Tribun Medan/Fredy Santoso
BANJIR BANDANG TAPTENG - Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) yang menjadi penyelamat Juwita dan keluarganya ketika banjir bandang, masih berdiri di belakang rumahnya, menahan air, kayu dan batu gunung menghantam rumah, Minggu (14/12/2025). Banjir yang seharusnya meluluhlantakkan rumahnya memecah ke kanan dan kiri melewati rumahnya karena tertahan di gereja. Penampakan Gereja di Tapteng tetap berdiri kokoh meski diterjang air bah banjir bandang, Juwita, anak lelaki dan suaminya selamat. (TRIBUN MEDAN/FREDY SANTOSO) 

 

Ringkasan Berita:
  • Juwita, anak lelaki, dan suaminya selamat dari terjangan banjir bandang di Tapteng.
  • Juwita dan keluarga selamat berkat gereja yang tetap berdiri kokoh sehingga rumahnya aman dari banjir bandang.
  • Juwita juga selamat setelah bertanah naik di kulkas selama 8 jam. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Tapteng jadi saksi bisu ganasnya banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Hingga saat ini bangunan gereja masih kokoh berdiri meski bagian dalamnya berlumpur.

Lalu bagian luar gereja, dikelilingi kayu gelondongan baik di belakang, juga samping.

 

Keberadaan Gereja Jadi Penyelamat Nyawa Juwita dan Keluarga

Air bah datang dari arah perbukitan belakang pemukiman penduduk tanpa aba-aba.

Rekomendasi Untuk Anda

Juwita, anak lelaki, dan suaminya tak sempat menyelamatkan diri meninggalkan rumah.

Sebelum air semakin membesar, mereka masuk ke dalam rumah, mengeluarkan sebuah kulkas yang diletakkan di dekat pintu samping.

Kemudian, mereka naik ke atas kulkas, dan beberapa rak kayu.

Baca juga: Mukjizat! Nenek 71 Tahun dan Pria Lumpuh di Tapteng Selamat dari Banjir Bandang Kayu Gelondongan 

Antara hidup dan mati, ketiganya tak berhenti-henti berdoa sepanjang air, lumpur, kayu dan bebatuan gunung memporak porandakan perkampungan.

Selama 8 jam lebih mereka berdiri di atas kulkas 2 pintu berwarna merah hitam, dan rak kayu.

Sepanjang waktu itu pula, mulut mereka tak berhenti berdoa agar selamat dari banjir bandang yang menerjang.

Ketika ditemui, Juwita dan anaknya sedang membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur.

Mengenakan celana kuning, kaus garis-garis, ia, anak dan suaminya seperti mendapatkan mukjizat bisa selamat.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/4
1234
Tags:
Running News
gereja
Tapteng
banjir bandang
Air bah
kulkas
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas