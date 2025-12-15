Gereja di Tapteng Berdiri Kokoh Meski Dihantam Air Bah Banjir Bandang, Nyawa Juwita Selamat

Ringkasan Berita: Juwita, anak lelaki, dan suaminya selamat dari terjangan banjir bandang di Tapteng.

Juwita dan keluarga selamat berkat gereja yang tetap berdiri kokoh sehingga rumahnya aman dari banjir bandang.

Juwita juga selamat setelah bertanah naik di kulkas selama 8 jam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Tapteng jadi saksi bisu ganasnya banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Hingga saat ini bangunan gereja masih kokoh berdiri meski bagian dalamnya berlumpur.

Lalu bagian luar gereja, dikelilingi kayu gelondongan baik di belakang, juga samping.

Keberadaan Gereja Jadi Penyelamat Nyawa Juwita dan Keluarga

Air bah datang dari arah perbukitan belakang pemukiman penduduk tanpa aba-aba.

Juwita, anak lelaki, dan suaminya tak sempat menyelamatkan diri meninggalkan rumah.

Sebelum air semakin membesar, mereka masuk ke dalam rumah, mengeluarkan sebuah kulkas yang diletakkan di dekat pintu samping.

Kemudian, mereka naik ke atas kulkas, dan beberapa rak kayu.

Antara hidup dan mati, ketiganya tak berhenti-henti berdoa sepanjang air, lumpur, kayu dan bebatuan gunung memporak porandakan perkampungan.

Selama 8 jam lebih mereka berdiri di atas kulkas 2 pintu berwarna merah hitam, dan rak kayu.

Sepanjang waktu itu pula, mulut mereka tak berhenti berdoa agar selamat dari banjir bandang yang menerjang.

Ketika ditemui, Juwita dan anaknya sedang membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur.

Mengenakan celana kuning, kaus garis-garis, ia, anak dan suaminya seperti mendapatkan mukjizat bisa selamat.