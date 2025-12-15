Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Pakubuwana XIII Meninggal Dunia

Fadli Zon Ingin Keraton Solo Kondusif, Pihak PB XIV Purboyo Pertanyakan Netralitas Kemenkebud

Dualisme Keraton Solo pasca wafatnya PB XIII memicu konflik suksesi. Kementerian Kebudayaan mengundang kedua pihak untuk berdialog.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Fadli Zon Ingin Keraton Solo Kondusif, Pihak PB XIV Purboyo Pertanyakan Netralitas Kemenkebud
TribunSolo.com
PENOBATAN RAJA SOLO - KGPAA Hamangkunegoro (Kiri), Tedjowulan (Tengah) KGPH Hangabehi (kanan). Kementerian Kebudayaan mengundang pihak-pihak Keraton Solo untuk berdiskusi. TribunSolo.com 

Ringkasan Berita:
  • Dualisme Keraton Solo terjadi setelah wafatnya Pakubuwono XIII, ketika Purboyo dan Hangabehi sama-sama dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV.
  • Kementerian Kebudayaan mengundang kedua pihak serta Maha Menteri Tedjowulan untuk berdialog.
  • Kubu Purboyo menilai kementerian tidak netral karena lebih sering berkomunikasi dengan pihak Hangabehi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kebudayaan mengundang dua pihak Keraton Solo yang telah dinobatkan sebagai raja, yakni Pakubuwono XIV Hangabehi dan Pakubuwono XIV Purboyo.

Dualisme raja muncul setelah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII wafat pada Minggu (2/11/2025) lalu.

Kedua pihak dinobatkan sebagai raja di waktu dan tempat yang berbeda.

Namun, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan menyatakan belum ada suksesi raja sehingga kedua pihak belum sah secara adat.

Pertemuan antara Kementerian Kebudayaan dan para pihak Keraton Solo digelar di Resto Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Menteri Kebudayaan Fadli Zon terlihat menyambut para undangan yang hadir seperti Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan, Pakubuwono XIV Hangabehi, serta GKR Koes Moertiyah Wandansari.

Pakubuwono XIV Purboyo absen dalam pertemuan tersebut.

Fadli Zon menjelaskan diskusi dan silaturahmi digelar setelah 40 hari wafatnya Pakubuwono XIII.

Ia ingin mendengar masukan dari pihak-pihak Keraton Solo untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Sekertaris Negara.

"Bagaimana negara bisa hadir untuk membuat Keraton Solo lebih kondusif terutama warisan budaya ini sebagai cagar budaya bisa menjadi ekosistem yang sangat penting dan baik bagi peradaban kita. Kita akan menentukan bagaimana sikap kita kedepan," ucap Fadli Zon melalui akun Instagram Kemenkebud.

Sementara itu, Juru Bicara Pakubuwono XIV Purboyo, KPA Singonagoro, menyatakan Kementerian Kebudayaan terkesan tidak netral karena putri Tedjowulan, BRAy Putri Woelan Sari Dewi menjabat sebagai staf khusus Kementerian Kebudayaan.

Baca juga: Dualisme Keraton Solo, Kadin Sebut Sektor Ekonomi & Wisata Bisa Terdampak bila Konflik Berlarut

“Itu juga kami sedikit perhatian. Yang jelas kami mempertanyakan bagaimana independensi kementerian kebudayaan. Karena beliau hadir dalam memfasilitasi putrinya Gusti Tedjo,” ucapnya.

Pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut dianggap sudah satu kubu mulai Pakubuwono XIV Hangabehi, GKR Koes Moertiyah Wandansari hingga Tedjowulan.

“Kalau secara jumlah Gusti Tedjo dan Gusti Moeng sendiri kalau kita ngomong komposisi 3 orang, di sana 8 orang,” katanya.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Fadli Zon
Keraton Solo
Pakubuwana XIV
Kementerian Kebudayaan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas