Fadli Zon Ingin Keraton Solo Kondusif, Pihak PB XIV Purboyo Pertanyakan Netralitas Kemenkebud

Ringkasan Berita: Dualisme Keraton Solo terjadi setelah wafatnya Pakubuwono XIII, ketika Purboyo dan Hangabehi sama-sama dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV.

Kementerian Kebudayaan mengundang kedua pihak serta Maha Menteri Tedjowulan untuk berdialog.

Kubu Purboyo menilai kementerian tidak netral karena lebih sering berkomunikasi dengan pihak Hangabehi.

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kebudayaan mengundang dua pihak Keraton Solo yang telah dinobatkan sebagai raja, yakni Pakubuwono XIV Hangabehi dan Pakubuwono XIV Purboyo.

Dualisme raja muncul setelah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII wafat pada Minggu (2/11/2025) lalu.

Kedua pihak dinobatkan sebagai raja di waktu dan tempat yang berbeda.

Namun, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan menyatakan belum ada suksesi raja sehingga kedua pihak belum sah secara adat.

Pertemuan antara Kementerian Kebudayaan dan para pihak Keraton Solo digelar di Resto Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon terlihat menyambut para undangan yang hadir seperti Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan, Pakubuwono XIV Hangabehi, serta GKR Koes Moertiyah Wandansari.

Pakubuwono XIV Purboyo absen dalam pertemuan tersebut.

Fadli Zon menjelaskan diskusi dan silaturahmi digelar setelah 40 hari wafatnya Pakubuwono XIII.

Ia ingin mendengar masukan dari pihak-pihak Keraton Solo untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Sekertaris Negara.

"Bagaimana negara bisa hadir untuk membuat Keraton Solo lebih kondusif terutama warisan budaya ini sebagai cagar budaya bisa menjadi ekosistem yang sangat penting dan baik bagi peradaban kita. Kita akan menentukan bagaimana sikap kita kedepan," ucap Fadli Zon melalui akun Instagram Kemenkebud.

Sementara itu, Juru Bicara Pakubuwono XIV Purboyo, KPA Singonagoro, menyatakan Kementerian Kebudayaan terkesan tidak netral karena putri Tedjowulan, BRAy Putri Woelan Sari Dewi menjabat sebagai staf khusus Kementerian Kebudayaan.

“Itu juga kami sedikit perhatian. Yang jelas kami mempertanyakan bagaimana independensi kementerian kebudayaan. Karena beliau hadir dalam memfasilitasi putrinya Gusti Tedjo,” ucapnya.

Pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut dianggap sudah satu kubu mulai Pakubuwono XIV Hangabehi, GKR Koes Moertiyah Wandansari hingga Tedjowulan.

“Kalau secara jumlah Gusti Tedjo dan Gusti Moeng sendiri kalau kita ngomong komposisi 3 orang, di sana 8 orang,” katanya.