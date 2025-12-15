Sosok BRAy Putri Woelan Sari Dewi, Putri Tedjowulan Stafsus Kemenbud Disinggung PB XIV Purbaya

Ringkasan Berita: Kemenbud menggelar mediasi untuk mendiskusikan suksesi Keraton Solo yang saat ini muncul dualisme kepemimpinan.

Dalam mediasi itu, terlihat putri Maha Menteri Keraton Solo KGPA Tedjowulan, BRAy Putri, hadir.

BRAy Putri adalah Stafsus Kemenbud.

TRIBUNNEWs.com - Pakubuwono XIV Purbaya melalui Juru Bicaranya, KPA Singonagoro, menyinggung soal putri Maha Menteri Keraton Solo KGPA Tedjowulan, BRAy Putri Woelan Sari Dewi, terkait mediasi yang digelar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) di Jakarta pada Sabtu (13/12/2025).

Hal ini disampaikan Singonagoro saat mempertanyakan independensi Kemenbud, dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Keraton Solo, antara Pakubuwono XIV Purbaya dan Pakubuwono XIV Hangabehi.

Sebab, menurut Singonagoro, Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, lebih sering berkomunikasi dengan pihak Hangabehi.

Terlebih, ada BRAy Putri yang saat ini diketahui menjadi Staf Khusus (Stafsus) Kemenbud, turut hadir dalam proses mediasi di Jakarta.

Hal itu diduga kuat kubu Purboyo menjadi alasan pihak Kemenbud lebih sering berkomunikasi dengan kubu Hangabehi.

"(Keberadaan BRAy Putri) juga kami sedikit perhatian. Yang jelas, kami mempertanyakan independensi Kementerian Kebudayaan, karena beliau (Fadli Zon) hadir dalam memfasilitasi putrinya Gusti Tedjo," kata Singonagoro, Sabtu (13/12/2025), dikutip dari TribunSolo.com.

Baca juga: Rekam Jejak Gusti Purbaya Deklarasi Jadi Raja Solo: Kasus Tabrak Lari hingga Nyesal Gabung Republik

Rekomendasi Untuk Anda

"Selama ini dari Kementerian Kebudayaan sudah banyak ngobrol dengan pihak sana (Hangabehi). Monggo (silakan) sekali-kali ngopi bareng dengan yang di sini (Purbaya)."

"Kalau konsepnya ingin memfasilitasi kan harus duduk dulu. Kalau sudah mendengarkan sana kan juga harus mendengarkan sini. Posisinya saat ini selama ini kami tidak pernah diajak ngobrol," tuturnya.

Sosok BRAy Putri Woelan Sari Dewi

Dilansir Kompas.com, BRAy Putri Woelan Sari Dewi dilantik menjadi Stafsus Kemenbud pada Senin (16/12/2025).

Ia dipercaya menjadi Stafsus Menteri Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual Kemenbud.

BRAy Putri lahir pada 2 Februari 1983 di Madiun, Jawa Timur.

BRAy Putri merupakan putri KGPA Tedjowulan, yang artinya ia adalah cucu Pakubuwono XII.

Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Kemudian, melanjutkan program Magister di Universitas Diponegoro dan lulus pada 2009, dikutip dari laman resmi Undip.

Di Keraton Solo, BRAy Putri pernah dipercaya menjadi Bendahara II kubu Pakubuwono XIII Tedjowulan, pada 2005-2007, ketika masih terjadi perebutan takhta antara ayah dan pamannya.