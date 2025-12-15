PN Solo Tolak Pergantian Nama Purbaya Jadi SISKS PB XIV karena Terlalu Panjang, Bagaimana Aturannya?

Ringkasan Berita: Purbaya mengajukan pergantian nama menjadi SISKS Pakubuwono XIV ke PN Solo.

Namun, pengajuan itu ditolak karena menyalahi aturan.

Pergantian nama ditolak sebab terlalu panjang.

TRIBUNNEWS.com - Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, menolak pengajuan pergantian nama Pakubuwono XIV Purbaya.

Dalam pengajuan itu, Purbaya mengajukan pergantian nama menjadi Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIV.

Namun, PN Solo menolak pengajuan pergantian nama tersebut karena terlalu panjang.

"Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim mempertimbangan bahwa dalam nama Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (S.I.S.K.S) Pakoe Boewono XIV total huruf dan spasi berjumlah 72 (tujuh puluh dua) huruf," ungkap kuasa hukum Pakubuwono XIV Purbaya, Teguh Satya Bakti, dalam keterangannya, dilansir TribunSolo.com, Senin (15/12/2025).

"Apa yang dimohonkan tidak sesuai regulasi perubahan nama yang berlaku," imbuhnya.

Lantas, bagaimana aturan nama di Indonesia?

Dikutip dari Indonesia Baik, aturan nama di Indonesia termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Pada Pasal 4 Permendagri Nomor 73 Tahun 2025, tercantum tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencatatan nama.

"Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

b. jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi;

c. jumlah kata paling sedikit dua kata."

Perebutan Takhta Keraton Solo

Hingga saat ini, suksesi Keraton Solo belum menemukan jalan keluar alias masih terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Pakubuwono XIV Purbaya dan Pakubuwono XIV Hangabehi.

Pada Sabtu (13/12/2025), Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, mengundang dua kubu Pakubuwono XIV datang ke Jakarta untuk membicarakan suksesi Keraton Solo.

Dalam kesempatan itu, hadir Pakubuwono XIV Hangabehi beserta Maha Menteri KGPA Tedjowulan, dan GKR Wandansari atau Gusti Moeng.