Polresta Bandung Tetapkan Enam Tersangka Perusakan Kebun Teh Pangalengan, Dedi Mulyadi Angkat Bicara

Dedi Mulyadi apresiasi langkah aparat penegak hukum yang menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan kebun teh.

Editor: Content Writer
zoom-in Polresta Bandung Tetapkan Enam Tersangka Perusakan Kebun Teh Pangalengan, Dedi Mulyadi Angkat Bicara
Tribun Jabar/Adi Ramadhan Pratama
PERUSAKAN PERKEBUNAN TEH - Pengerusakan di Perkebunan Teh, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas langkah aparat penegak hukum yang menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas langkah aparat penegak hukum yang menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan kebun teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Polresta Bandung secara resmi menetapkan enam tersangka terkait perusakan kebun teh milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Malabar yang berada di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada Rabu (10/12/2025).

Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial AM (42), UI (28), AS (43), US (38), AD (44), dan AB (55).

Adapun, pelaku berinisial AB diketahui berperan sebagai donatur, sementara AD bertindak sebagai mandor. Selain itu, empat tersangka lainnya merupakan pekerja yang terlibat langsung dalam penebangan tanaman teh.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi berterima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah mengungkap para aktor perusakan kebun teh tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jabar dan Polresta Bandung yang telah menangani, menetapkan, dan menahan pelaku dan otak pelaku perusakan kebun teh di Pangalengan," ucap Dedi Mulyadi dilansir dari TikTok miliknya, Senin (15/12/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan, peristiwa ini menjadi peringatan kepada siapa pun yang hendak melakukan perusakan lingkungan.

kebun teh dipotong
TEH DIPOTONG - Penampakan tanaman teh yang sudah dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebun teh ini milik PTPN 1 Regional 2 Malabar.
"Ini peringatan bagi semua agar tidak melakukan perusakan terhadap berbagai tanaman apapun jenisnya yang itu memberikan manfaat bagi kepentingan konservasi. Semoga menjadi pembelajaran penting," tutur Dedi Mulyadi.

"Selanjutnya adalah kesungguhan kita semua untuk segera melakukan rehabilitasi tanah-tanah yang gundul," kata Dedi Mulyadi.

Baca juga: Demi Keselamatan, Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terisolir Akibat Banjir Sumatera

Mantan Bupati Purwakarta itu juga berharap, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pemangku kebijakan agar sama-sama menjaga aset yang bertujuan untuk konservasi.

"Ini juga peringatan bagi teman-teman di PTPN, Perhutani, BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), yang bertugas melindungi perkebunan, hutan, taman nasional, hutan lindung, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugas sebaik-baiknya," ucap Dedi Mulyadi.

"Tidak melakukan pengkhianatan terhadap tugas yang sudah diberikan. Tugas Perkebunan (PTPN) adalah menjaga kebun, Perhutani menjaga hutan, BKSDA adalah menjaga konservasi, Taman Nasional juga menjaga keutuhan Taman Nasional, apa pun taruhannya," sambung Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi tidak ingin, lahan-lahan tersebut kemudian harus dikorbankan demi kepentingan komersial.

"Jangan demi kepentingan komersial, mengorbankan aset-aset strategis yang demi kepentingan konservasi, untuk alasan apa pun dan kepentingan apa pun," tandasnya.

Belasan Tersangka

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengungkapkan, setidaknya saat ini terdapat belasan orang yang sebentar lagi berubah statusnya menjadi tersangka atas kasus pengerusakan itu.

Tags:
Dedi Mulyadi
perusakan
kebun teh
Polresta Bandung
