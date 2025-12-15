Jaringan Caritas Indonesia Buka Dapur Umum dan Pelayanan Kesehatan Penyintas Bencana Banjir

Ringkasan Berita: Caritas Indonesia dan jaringan Caritas Keuskupan bergerak memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir bandang, longsor, dan cuaca ekstrem, khususnya di Keuskupan Sibolga, Padang, dan Keuskupan Agung Medan

Bantuan mencakup pembukaan pos layanan, dapur umum, shelter pengungsian, layanan kesehatan, serta distribusi kebutuhan pokok yang telah menjangkau puluhan ribu penyintas

Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan paroki, relawan, mitra lokal dan penguatan Caritas Response Team

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Caritas Indonesia bersama jaringan Caritas Keuskupan dari seluruh Indonesia terus bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim di Sumatera.

Pelayanan kemanusiaan telah dibuka di tiga wilayah keuskupan (Keuskupan Sibolga, Keuskupan Padang, dan Keuskupan Agung Medan).

Pelayanan di setiap keuskupan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan paroki, para imam dan suster, umat, mitra lokal, serta relawan.

Saat ini, di Keuskupan Sibolga telah dibuka Pos Layanan Kemanusiaan Jaringan Caritas Indonesia bersama Caritas-PSE Keuskupan Sibolga di Wisma Kristoporus, Jl. Dr. F. L. Tobing No.6, Huta Tonga-Tonga Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga.

Lokasi ini menjadi pusat respon dan pusat pelayanan kemanusiaan yang dijalankan oleh jaringan Caritas Indonesia.

Keuskupan Sibolga

Rekomendasi Untuk Anda

Di Keuskupan Sibolga, respons cepat dilaksanakan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Caritas Indonesia dan Caritas-PSE Keuskupan Sibolga membuka tiga pos layanan dan dapur umum di tiga Lokasi: Desa Huta Godang, Batang Toru, Tapanuli Selatan; Gereja Santo Yohanes Penginjil, Pinangsori, Tapanuli Tengah; dan Gereja Santo Yosef, Pandan, Tapanuli Tengah.

Di tiga lokasi pos layanan ini, Caritas memberikan layanan berupa pemeriksaan kesehatan dan dapur umum.

Baca juga: Satgas PKH Hitung Kerugian Kerusakan Lingkungan yang Sebabkan Bencana di Sumatera

Untuk dapur umum, sejak 26 November telah mendistribusikan rata-rata 300–400 paket makanan per hari. Sebelumnya, Caritas juga membuka dapur umum di Kota Sibolga pada periode 26 November-2 Desember 2025 yang melayani 1.000 porsi makanan per hari.

Caritas juga mengelola lima shelters pengungsian yang menampung 610 KK (±3.050 orang). Lokasi ini telah dilengkapi tikar, terpal, selimut, dan bantuan makanan. Shelters pengungsian ini diperuntukkan bagi keluarga yang harus mengungsi karena rumahnya terdampak banjir dan belum dapat ditempati.

Posko layanan kesehatan didirikan bekerja sama dengan rumah sakit/klinik mitra, tarekat religius, serta relawan dokter dan tenaga medis.

Tim medis Caritas Indonesia terdiri dari tiga dokter, satu psikolog, dan tiga tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi para penyintas. Pada 6–7 Desember 2025, tim medis telah melayani 141 pasien dengan keluhan diare, penyakit kulit, dan ISPA.

Untuk distribusi kebutuhan pokok, Caritas Indonesia telah membagikan kepada 1.310 KK (±6.550 orang) di delapan desa (Pandan, Hamatete, Pinangsori, Sugusagi, Sugusapu Huta Godang, Sibolga City, Pangaribuan, Ujung Padang). Paket kebutuhan pokok ini berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, susu kental, ikan kaleng, biskuit, kopi/teh, sabun, sampo, pasta gigi, ember 20L, popok, handuk, dan pakaian baru.

Keuskupan Padang

Caritas Indonesia telah mengirimkan relawan Core Response Team (CRT) untuk mendukung respon kebencanaan Banjir Sumatra di Kota Padang. Caritas Indonesia dan Caritas Padang berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan paroki untuk proses rapid assessment dan koordinasi di lapangan.

Caritas Padang juga bekerja sama dengan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) membuka Pos Layanan dan mendistribusikan kebutuhan darurat di Kota Padang. Sejauh ini, respon di Padang telah mencakup bantuan untuk 1.665 jiwa (293 rumah tangga).