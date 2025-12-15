Pekan Ketiga Bencana, 32 Orang Masih Hilang di Aceh, Paling Banyak di Bener Meriah

Ringkasan Berita: Data resmi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB sebanyak 32 orang masih dalam pencarian atau hilang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki pekan ketiga bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, data resmi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB sebanyak 32 orang masih dalam pencarian atau hilang.

Mereka tersebar di Kabupaten Bener Meriah 14 orang, Kabupaten Nagan Raya 3 orang, Kabupaten Bireun 4 orang, Kabupaten Aceh Utara 6 orang, Kabupaten Aceh Tengah 4 orang, dan Kabupaten Aceh Tenggara 1 orang.

Selain itu, data itu juga menyebut sebanyak 6.072 jiwa terevakuasi dan 5.642 jiwa selamat dalam operasi SAR bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.

Selain itu terdapat korban meninggal dunia sebanyak 430 jiwa.

Operasi SAR di Aceh digelar Kantor SAR Banda Aceh di 18 wilayah terdampak dari total 23 kabupaten/kota yang ada.

Berikut ini rinciannya:

1. Kabupaten Aceh Besar

Terdampak: 3.054 jiwa.

2. Kabupaten Pidie Jaya

Terdampak: 22.190 jiwa

Dievakuasi: 2.365 jiwa

Meninggal dunia: 29 jiwa

3. Kabupaten Bener Meriah

Terdampak: 183.043 jiwa

Dievakuasi: 151 jiwa

Meninggal dunia: 30 jiwa

Dalam pencarian: 14 jiwa

4. Kabupaten Nagan Raya

Terdampak: 25.608 jiwa

Dievakuasi: 1.447 jiwa

Meninggal dunia: 1 jiwa

Dalam pencarian: 3 jiwa

5. Kabupaten Pidie