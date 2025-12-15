Pekan Ketiga Bencana, 32 Orang Masih Hilang di Aceh, Paling Banyak di Bener Meriah
Basarnas menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB sebanyak 32 orang masih dalam pencarian atau hilang.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki pekan ketiga bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, data resmi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB sebanyak 32 orang masih dalam pencarian atau hilang.
Mereka tersebar di Kabupaten Bener Meriah 14 orang, Kabupaten Nagan Raya 3 orang, Kabupaten Bireun 4 orang, Kabupaten Aceh Utara 6 orang, Kabupaten Aceh Tengah 4 orang, dan Kabupaten Aceh Tenggara 1 orang.
Selain itu, data itu juga menyebut sebanyak 6.072 jiwa terevakuasi dan 5.642 jiwa selamat dalam operasi SAR bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Selain itu terdapat korban meninggal dunia sebanyak 430 jiwa.
Operasi SAR di Aceh digelar Kantor SAR Banda Aceh di 18 wilayah terdampak dari total 23 kabupaten/kota yang ada.
Berikut ini rinciannya:
1. Kabupaten Aceh Besar
Terdampak: 3.054 jiwa.
2. Kabupaten Pidie Jaya
Terdampak: 22.190 jiwa
Dievakuasi: 2.365 jiwa
Meninggal dunia: 29 jiwa
3. Kabupaten Bener Meriah
Terdampak: 183.043 jiwa
Dievakuasi: 151 jiwa
Meninggal dunia: 30 jiwa
Dalam pencarian: 14 jiwa
4. Kabupaten Nagan Raya
Terdampak: 25.608 jiwa
Dievakuasi: 1.447 jiwa
Meninggal dunia: 1 jiwa
Dalam pencarian: 3 jiwa
5. Kabupaten Pidie
