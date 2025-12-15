81 Orang Masih Hilang di Sumut Hingga Pekan Ketiga Pascabencana, Paling Banyak di Tapanuli Tengah

Ringkasan Berita: Sebanyak 81 orang masih dinyatakan hilang hingga pekan ketiga pascabanjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, tersebar di lima kabupaten/kota.

Data Basarnas mencatat 2.601 jiwa dievakuasi, 2.272 orang selamat, dan 329 orang meninggal dunia.

Operasi SAR masih berlangsung di 11 wilayah terdampak yang ditangani Kantor SAR Medan dan Nias.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 81 orang masih dinyatakan dalam pencarian atau hilang di Sumatera Utara hingga memasuki pekan ketiga pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Data Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB sebanyak 81 orang tersebut tersebar di sejumlah wilayah di

Kabupaten Humbang Hasundutan 1 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 49 jiwa, Kabupaten Sibolga 1 orang, Kabupaten Tapanuli Utara 1 orang, dan Kabupaten Tapanuli Selatan 29 orang.

Selain itu, berdasarkan data Basarnas sebanyak 2.601 jiwa terevakuasi dan 2.272 jiwa selamat dalam operasi SAR banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kemudian, Basarnas juga mencatat sebanyak 329 orang meninggal dunia.

Operasi SAR di Sumatera Utara digelar Kantor SAR Medan dan Kantor SAR Nias di 11 wilayah terdampak dari total 33 kabupaten/kota yang ada.

Berikut ini rinciannya:

1. Kabupaten Humbang Hasundutan

Terdampak: 6.580 jiwa

Dievakuasi: 13 jiwa

Meninggal dunia: 7 jiwa

Dalam pencarian: 1 jiwa

2. Kabupaten Tapanuli Tengah

Terdampak: 296.453 jiwa

Dievakuasi: 687 jiwa

Meninggal dunia: 123 jiwa

Dalam pencarian: 49 jiwa

3. Kota Sibolga

Terdampak: 2.971 KK

Dievakuasi: 115 jiwa

Meninggal dunia: 54 jiwa

Dalam pencarian: 1 jiwa

4. Kota MedanTerdampak: 1.839 KK

Dievakuasi: 794 jiwa

Meninggal dunia: 2 jiwa

5. Kabupaten Langkat