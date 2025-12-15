81 Orang Masih Hilang di Sumut Hingga Pekan Ketiga Pascabencana, Paling Banyak di Tapanuli Tengah
Operasi SAR di Sumatera Utara digelar Kantor SAR Medan dan Kantor SAR Nias di 11 wilayah terdampak dari total 33 kabupaten/kota yang ada
Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
Ringkasan Berita:
- Sebanyak 81 orang masih dinyatakan hilang hingga pekan ketiga pascabanjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, tersebar di lima kabupaten/kota.
- Data Basarnas mencatat 2.601 jiwa dievakuasi, 2.272 orang selamat, dan 329 orang meninggal dunia.
- Operasi SAR masih berlangsung di 11 wilayah terdampak yang ditangani Kantor SAR Medan dan Nias.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 81 orang masih dinyatakan dalam pencarian atau hilang di Sumatera Utara hingga memasuki pekan ketiga pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.
Data Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB sebanyak 81 orang tersebut tersebar di sejumlah wilayah di
Kabupaten Humbang Hasundutan 1 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 49 jiwa, Kabupaten Sibolga 1 orang, Kabupaten Tapanuli Utara 1 orang, dan Kabupaten Tapanuli Selatan 29 orang.
Selain itu, berdasarkan data Basarnas sebanyak 2.601 jiwa terevakuasi dan 2.272 jiwa selamat dalam operasi SAR banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kemudian, Basarnas juga mencatat sebanyak 329 orang meninggal dunia.
Baca juga: Bareskrim: Bekas Potongan Mesin Terlihat pada Kayu Banjir Garoga Sumatera Utara
Operasi SAR di Sumatera Utara digelar Kantor SAR Medan dan Kantor SAR Nias di 11 wilayah terdampak dari total 33 kabupaten/kota yang ada.
Berikut ini rinciannya:
1. Kabupaten Humbang Hasundutan
Terdampak: 6.580 jiwa
Dievakuasi: 13 jiwa
Meninggal dunia: 7 jiwa
Dalam pencarian: 1 jiwa
2. Kabupaten Tapanuli Tengah
Terdampak: 296.453 jiwa
Dievakuasi: 687 jiwa
Meninggal dunia: 123 jiwa
Dalam pencarian: 49 jiwa
3. Kota Sibolga
Terdampak: 2.971 KK
Dievakuasi: 115 jiwa
Meninggal dunia: 54 jiwa
Dalam pencarian: 1 jiwa
4. Kota MedanTerdampak: 1.839 KK
Dievakuasi: 794 jiwa
Meninggal dunia: 2 jiwa
5. Kabupaten Langkat
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.