Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Kapolri: Satu Korporasi Sudah Naik Sidik Terkait Pembalakan Liar, Dua Lainnya Menyusul

Kapolri menyebut proses penegakan hukum dilakukan secara bertahap dan melibatkan koordinasi lintas kementerian.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Kapolri: Satu Korporasi Sudah Naik Sidik Terkait Pembalakan Liar, Dua Lainnya Menyusul
Tribunnews.com/Reynas Abdila
GELONDONGAN KAYU - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas isu gelondongan kayu yang ditemukan saat banjir dan longsor di tiga Provinsi Sumatera. Hal itu dikatakan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025) malam. 

Ringkasan Berita:
  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah menaikkan penyidikan terhadap satu korporasi terkait dugaan pembalakan liar di Sumatera, sementara dua korporasi lain masih didalami. 
  • Penindakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan bertahap bersama Kementerian Kehutanan. Dugaan 
  • pembalakan liar disorot usai bencana banjir dan longsor di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah menaikkan penyidikan terhadap satu korporasi terkait dugaan pembalakan liar di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. 

Selain itu, dua korporasi lain masih dalam proses pendalaman dan berpeluang menyusul dinaikkan ke tahap penyidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat ditemui usai sidang kabinet yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Dari hasil pendalaman di lapangan terkait dengan tindak lanjut sesuai arahan presiden untuk pendalaman terkait pembalakan saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain,” kata Listyo Sigit.

Kapolri menyebut proses penegakan hukum dilakukan secara bertahap dan melibatkan koordinasi lintas kementerian.

“Kemungkinan ada dua lagi yang akan kita naikkan nanti secara bertahap kita akan terus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Terkait waktu pengumuman detail perkara, Kapolri mengatakan hal tersebut akan disampaikan setelah proses penyidikan dinaikkan secara resmi.

“Nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Menhut Raja Juli Lipat Gandakan Polisi Hutan untuk Cegah Pembalakan Liar 

Sigit menambahkan, satu korporasi yang telah dinaikkan penyidikannya sebelumnya sudah diumumkan kepada publik di lokasi.

“Kalau yang satu kemarin sudah diumumkan sudah dirilis pada saat di lokasi oleh anggota kita dari PT TBT,” katanya.

Kapolri menegaskan penindakan hukum terhadap pembalakan liar merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI, khususnya terhadap perusahaan yang melanggar aturan konsesi atau beroperasi tanpa izin.

“Saya kira tadi sudah jelas dan tegas bahwa terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi namun di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan ya kita lakukan penindakan hukum,” ujarnya.

Ia menekankan perintah Presiden terkait penertiban pembalakan liar akan dijalankan secara konsisten.

“Saya kira perintahnya sudah jelas dan tegas dari Pak Presiden dan akan kita laksanakan,” katanya.

Terkait ancaman hukuman bagi pelaku pembalakan liar, Kapolri menyebut sanksi pidana maksimal dapat mencapai 9 tahun penjara.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Sumatera Utara
banjir bandang
pembalakan liar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Prabowo: Ada Pihak yang Sebarkan Kebohongan Pemerintah Tak Hadir di Tengah Bencana

Prabowo: Ada Pihak yang Sebarkan Kebohongan Pemerintah Tak Hadir di Tengah Bencana

Sambangi Posko di Aceh Utara, Menko Pangan Ingin Pastikan Distribusi Bantuan Sesuai Kebutuhan

Sambangi Posko di Aceh Utara, Menko Pangan Ingin Pastikan Distribusi Bantuan Sesuai Kebutuhan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas