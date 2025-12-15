Pekan Ketiga Pascabencana di Sumbar, 86 Orang Belum Ditemukan, Separuh Lebih di Kabupaten Agam

Ringkasan Berita: Memasuki pekan ketiga pascabanjir di Sumatera Barat, sebanyak 86 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian di empat daerah

Data Basarnas mencatat 16.207 jiwa dievakuasi, 15.963 orang selamat, serta 244 orang meninggal dunia.

Operasi SAR masih berlangsung di 14 wilayah terdampak yang dipimpin Kantor SAR Padang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki pekan ketiga pascabencana banjir yang melanda Sumatera Barat (Sumbar), sebanyak 86 orang belum ditemukan atau masih dalam pencarian.

Data Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB, sebanyak 86 orang itu tersebar di tiga kabupaten dan satu kota.

Tiga kabupaten dan satu kota itu yakni di Kabupaten Pasaman Barat 3 orang, Kabupaten Agam 53 orang, Kabupaten Padang Pariaman 1 orang, dan Kota Padang Panjang 29 orang.

Basarnas juga mencatat sebanyak 16.207 jiwa terevakuasi dan 15.963 jiwa selamat dalam operasi SAR bencana banjir di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu terdapat korban meninggal dunia sebanyak 244 jiwa.

Operasi SAR di Sumatera Barat dipimpin Kantor SAR Padang di 14 wilayah terdampak dari total 19 kabupaten/kota yang ada.

Berikut ini rinciannya:

1. Kabupaten Pasaman Barat

Terdampak: 61.325 jiwa

Dievakuasi: 1.911 jiwa

Meninggal dunia: 4 jiwa

Dalam pencarian: 3 jiwa

2. Kabupaten Agam

Terdampak: 18.279 jiwa

Dievakuasi: 5.277 jiwa

Meninggal dunia: 184 jiwa

Dalam pencarian: 53 jiwa

3. Kabupaten Padang Pariaman

Terdampak: 33.401 jiwa

Dievakuasi: 1.634 jiwa

Meninggal dunia: 6 jiwa

Dalam pencarian: 1 jiwa

4. Kota Padang

Terdampak: 27.153 jiwa

Dievakuasi: 1.764 jiwa

Meninggal dunia: 6 jiwa