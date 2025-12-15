Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Pekan Ketiga Pascabencana di Sumbar, 86 Orang Belum Ditemukan, Separuh Lebih di Kabupaten Agam

Basarnas juga mencatat sebanyak 16.207 jiwa terevakuasi dan 15.963 jiwa selamat dalam operasi SAR bencana banjir

Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
Pekan Ketiga Pascabencana di Sumbar, 86 Orang Belum Ditemukan, Separuh Lebih di Kabupaten Agam
/BNPB
BANJIR DAN LONGSOR - Foto yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia ini menunjukkan jembatan yang rusak setelah banjir di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 27 November 2025. Sri Wahyuni ??Pancasilawati, kepala penanganan darurat, peralatan, dan logistik di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara, mengatakan kepada Xinhua melalui telepon pada hari Kamis bahwa 29 orang tewas setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda beberapa kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Memasuki pekan ketiga pascabanjir di Sumatera Barat, sebanyak 86 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian di empat daerah 
  • Data Basarnas mencatat 16.207 jiwa dievakuasi, 15.963 orang selamat, serta 244 orang meninggal dunia. 
  • Operasi SAR masih berlangsung di 14 wilayah terdampak yang dipimpin Kantor SAR Padang.
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki pekan ketiga pascabencana banjir yang melanda Sumatera Barat (Sumbar), sebanyak 86 orang belum ditemukan atau masih dalam pencarian.

Data Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan hingga Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB, sebanyak 86 orang itu tersebar di tiga kabupaten dan satu kota.

Tiga kabupaten dan satu kota itu yakni di Kabupaten Pasaman Barat 3 orang, Kabupaten Agam 53 orang, Kabupaten Padang Pariaman 1 orang, dan Kota Padang Panjang 29 orang.

Basarnas juga mencatat sebanyak 16.207 jiwa terevakuasi dan 15.963 jiwa selamat dalam operasi SAR bencana banjir di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu terdapat korban meninggal dunia sebanyak 244 jiwa.

Baca juga: Akhir Tahun Diprediksi Hujan Ekstrem, Aceh hingga Sumbar Jadi Fokus Pengamanan Nataru

Operasi SAR di Sumatera Barat dipimpin Kantor SAR Padang di 14 wilayah terdampak dari total 19 kabupaten/kota yang ada.

Berikut ini rinciannya:

1. Kabupaten Pasaman Barat

Terdampak: 61.325 jiwa
Dievakuasi: 1.911 jiwa
Meninggal dunia: 4 jiwa
Dalam pencarian: 3 jiwa

2. Kabupaten Agam

Terdampak: 18.279 jiwa
Dievakuasi: 5.277 jiwa
Meninggal dunia: 184 jiwa
Dalam pencarian: 53 jiwa

3. Kabupaten Padang Pariaman

Terdampak: 33.401 jiwa
Dievakuasi: 1.634 jiwa
Meninggal dunia: 6 jiwa 
Dalam pencarian: 1 jiwa 

4. Kota Padang

Terdampak: 27.153 jiwa
Dievakuasi: 1.764 jiwa
Meninggal dunia: 6 jiwa 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Sumbar
Kabupaten Agam
orang hilang
