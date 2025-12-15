Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Lagi, Bahlil Bicara Pemulihan Aliran Listrik di Aceh: Janjikan Jaringan Gardu Induk Rampung

Bahlil targetkan jaringan gardu induk Aceh rampung 18 Desember, pasokan listrik Banda Aceh masih 60 MW.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Lagi, Bahlil Bicara Pemulihan Aliran Listrik di Aceh: Janjikan Jaringan Gardu Induk Rampung
Tribunnews.com/Chaerul Umam
MENTERI ESDM BAHLIL - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan progres pemulihan listrik Aceh kepada Presiden Prabowo di Istana Negara. 

Ringkasan Berita:
  • Pemulihan listrik di Aceh pascabencana terus dilakukan fokus pada penyelesaian gardu induk dan transmisi utama. 
  • Bahlil menargetkan seluruh jaringan rampung paling lambat 18 Desember 2025, sehingga aliran listrik dapat kembali normal. 
  • Namun, pasokan listrik di Banda Aceh masih defisit 50 MW dan sejumlah desa belum teraliri akibat kerusakan jaringan serta kondisi banjir
  • Pemerintah menegaskan penyalaan listrik dilakukan bertahap dengan mengutamakan keselamatan warga dan kesiapan infrastruktur.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali berbicara soal aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Aceh.

Menurut dia, seluruh pekerjaan jaringan gardu listrik di Provinsi Aceh dijadwalkan rampung paling lambat pada Rabu (17/12/2025) atau Kamis (18/12/2025).

Sehingga, harapannya aliran listrik di wilayah Aceh akan kembali normal pascabencana.

“Untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden itu sudah sekitar 80–90 persen terpasang. Tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua,” kata dia, dilihat dari tayangan live Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (15/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan pada saat Bahlil melaporkan perkembangan pemulihan kelistrikan Aceh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore. 

Jika seluruh jaringan gardu induk rampung, maka aliran listrik dari sistem Arun–Bireuen dapat kembali masuk secara normal. 

Dengan demikian, transmisi kelistrikan jalur Sumatera juga akan kembali terkoneksi sepenuhnya dengan sistem kelistrikan Aceh.

“Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari Arun-Bireuen itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa konek” kata dia.

Ini bukan pertama kali Bahlil berbicara soal aliran listrik di Aceh.

Baca juga: Sambangi Posko di Aceh Utara, Menko Pangan Ingin Pastikan Distribusi Bantuan Sesuai Kebutuhan

Bahlil Pernah Sebut Aliran Listrik di Aceh Pulih 97 Persen

Sebelumnya, pada awal Desember 2025, Bahlil Lahadalia, menyampaikan 97 persen jaringan listrik di Aceh sudah kembali menyala setelah bencana banjir dan longsor.

Ia melaporkan hal ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Aceh. Klaim tersebut dimaksudkan sebagai laporan keberhasilan pemulihan pasokan listrik oleh PLN dan pemerintah pusat.

Namun, warga di berbagai kabupaten/kota di Aceh menegaskan bahwa banyak rumah masih gelap dan listrik belum sepenuhnya pulih.

Anggota DPR RI TA Khalid menilai laporan Bahlil tidak akurat dan mengingatkan agar menteri tidak “asal bapak senang” dalam melaporkan kondisi.

Ombudsman RI serta akademisi juga menekankan pentingnya laporan yang akurat di tengah bencana, agar kebijakan penanganan tepat sasaran.

Baca juga: Pekan Lalu Bilang 93 Persen Listrik Nyala, Bahlil Kini Lapor ke Prabowo Gardu Induk Aceh 80 Persen

Banda Aceh Kekurangan 50 MW

Bahlil mengungkapkan, saat ini pasokan listrik untuk Banda Aceh baru tersalurkan sekitar 60 megawatt (MW) dari total kebutuhan mencapai 110 MW. 

Sumber: Serambi Indonesia
Halaman 1/2
12
Tags:
longsor
banjir
banjir bandang
listrik
Bahlil
PLN
gardu induk
