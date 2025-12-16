Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Pria Hadang Mobil Presiden Prabowo di Langkat Sumut, Sampaikan Keluhan soal Perilaku Aparatur

Pria paruh baya hadang mobil Presiden Prabowo di Langkat, ungkap keluhan aparatur tak becus tangani banjir.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Pria Hadang Mobil Presiden Prabowo di Langkat Sumut, Sampaikan Keluhan soal Perilaku Aparatur
(ho/LAP)
Pria paruh baya menghadang mobil Presiden Prabowo di Langkat, sampaikan keluhan soal aparatur daerah. 
Ringkasan Berita:
  • Insiden penghadangan mobil Presiden Prabowo Subianto oleh seorang pria paruh baya di Langkat menjadi sorotan publik. 
  • Pria yang diduga korban banjir itu menyampaikan keluhan langsung kepada Presiden, menilai aparatur daerah tidak becus menangani bencana. 
  • Meski sempat membuat paspampres kecolongan, Prabowo tetap memberi kesempatan pria tersebut berbicara sebelum melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pria paruh baya nekat menghadang mobil Presiden RI Prabowo Subianto saat rombongan melintas di Jalan Amir Hamzah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Senin (16/12/2025).

Peristiwa itu terjadi ketika Prabowo hendak menuju posko pengungsian banjir yang berada di MAN 1 Langkat.

Pria tersebut berhasil mendekati mobil Presiden yang saat itu tengah berdiri menyapa warga. Sejumlah personel paspampres sempat kecolongan sebelum akhirnya mengamankan pria itu ke pinggir jalan.

Namun, Prabowo sempat berbicara langsung dengan pria tersebut.

Dalam penelusuran wartawan, pria paruh baya tersebut menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden.

Dia mengaku sebagai pemilih Presiden Prabowo di Pemilu 2024.

“Aku pemilih bapak, bapak bagus. Tapi aparatur di bawah-bawah tidak bagus, tidak becus. Saya pribadi tidak ada pertolongan pak,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pria tersebut merupakan salah satu korban banjir yang merendam Kecamatan Tanjung Pura, dan diduga mantan seorang guru.

Video aksi penghadangan ini pun viral di media sosial.

Usai insiden, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju posko pengungsian di MAN 1 Langkat.

Kedatangan Presiden disambut antusias masyarakat Desa Pekubuan yang sudah menunggu di sepanjang jalan. Di lokasi, Prabowo menyalami warga satu per satu sebelum masuk ke area pengungsian.

Kunjungan Presiden berlangsung sekitar 30 menit dengan didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiyono, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Sumut Boby Nasution, serta Bupati Langkat Syah Afandin.

Prabowo kemudian melanjutkan agenda kunjungan lainnya setelah meninjau kondisi pengungsi banjir di Langkat.

Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Tangani Bencana Sumatra

Sumber: Tribun Medan
Tags:
Sumatera
banjir
banjir bandang
longsor
Langkat
Sumatera Utara
