Banjir Bandang di Sumatera

Hewan Langka Orangutan Tapanuli Jadi Korban Banjir Bandang, Bangkainya Tersangkut di Tumpukan Kayu

Orangutan dan Gajah Jadi Korban Banjir Bandang, Bangkainya Tersangkut di Tumpukan Kayu

Editor: Theresia Felisiani
Hewan Langka Orangutan Tapanuli Jadi Korban Banjir Bandang, Bangkainya Tersangkut di Tumpukan Kayu
Tribun Medan/Serambinews.com/HO/IST/Kolase TribunMedan.com
HEWAN LANGKA TEWAS - Ilustrasi orangutan Tapanuli. Satu orangutan tapanuli (pongo tapanuliensis) ditemukan mati di bawah tumpukan kayu gelondongan banjir bandang Garoga, Batangtoru, Rabu 3 Desember 2025. Gajah ikut jadi korban tewas banjir di Aceh, sudah 6 hari bangkainya tergeletak. Personel Unit Inafis Identifikasi dan Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Pidie Jaya, melakukan olah TKP terhadap gajah mati ditumpukan kayu di bantaran Krueng Meureudue, Sabtu ( 29/11/2025) sekira pukul 09.00 WIB. Satwa dilindungi itu mati, diduga terbawa banjir. 

Ringkasan Berita:
  • Bukan hanya manusia, sejumlah hewan liar juga jadi korban banjir bandang di Pulau Sumatra.
  • Baru-baru ini orangutang tapanuli ditemukan tewas, bangkainya tersangkut di tumpukan kayu.
  • Sebelumnya gajah di Aceh juga ditemukan tewas, bangkainya juga tersangkut di tumpukan kayu.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hewan langka turut jadi korban banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Baru-baru ini bangkai orangutan tapanuli (pongo tapanuliensis) menjadi korban dahsyatnya banjir bandang di Garoga, Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel).

Orangutan tapanuli merupakan spesies orangutan paling langka di dunia. 

Jumlah populasinya kurang dari 800 individu, menjadikan orangutan tapanuli paling terancam punah di dunia.

Spesies ini berbeda dari Orangutan Sumatra (Pongo abelii) dan Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus)

Baca juga: Menhut: 3 Taman Nasional Fokus Pulihkan Ekosistem Konservasi Gajah dan Orangutan

Habitat hidup Orangutan tapanuli hanya di hutan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

Mereka biasa tinggal di hutan pegunungan, sekitar 300–1.300 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya sangat kecil dan terisolasi

Ciri-ciri Orangutan tapanuli di antaranya tubuh lebih kecil dibanding orangutan lain, rambut lebih keriting.

Suara jantan (long call) lebih panjang dan bernada tinggi.

Perbedaan juga terlihat pada genetik dan bentuk tengkorak.

Tak hanya orangutan tapanuli, sebelumnya gajah juga viral jadi korban banjir bandang di Aceh.

Bangkai gajah ini bahkan tak terurus berhari-hari hingga menimbulkan bau menyengat.

 

Detik-detik Bangkai Orangutan Tapanuli Ditemukan

Bukan hanya manusia, orangutan tapanuli (pongo tapanuliensis) juga tewas diterjang air bah banjir bandang di Tapanuli Tengah (Tapteng).

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/4
1234
