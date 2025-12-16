Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Bidan Fetri Tolong Pasien Banjir Bandang di Agam yang Berlumuran Lumpur dan Alami Patah Tulang

Kisah bidan Fetri Yuherna tolong korban banjir bandang di Agam, sempat dilema antara anak dengan sumpah nakes.

Editor: Theresia Felisiani
Tribun Padang/Panji Rahmat
BANJIR BANDANG AGAM- Bidan Puskesmas Koto Alam, Fetri Yuherna (52) saat ditemui TribunPadang.com, Kamis (11/12/2025). Arus korban galodo Agam, Sumatera Barat terus berdatangan ke Puskesmas Koto Alam pada malam kejadian galodo 27 November 2025. Kisah bidan Fetri Yuherna tolong korban banjir bandang di Agam, sempat dilema antara anak dengan sumpah nakes. 

Ringkasan Berita:
  • Fetri Yuherna, bidan di Agam Sumbar bagikan kisahnya menolong para korban banjir bandang di puskesmas.
  • Makin malam, jumlah korban yang dibawa ke puskesmas makin banyak kondisinya berlumuran lumpur, luka-luka dan patah tulang.
  • Dengan sigap bidan Fetri Yuherna dan rekannya merawat seluruh korban yang ada.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fetri Yuherna, seorang bidan di Agam Sumatra Barat (Sumbar) berbagi cerita soal perjuangannya menolong para korban banjir bandang.

Malam itu, 27 November 2025, Fetri membuktikan bahwa sumpah seorang tenaga kesehatan (nakes) adalah janji yang tak akan pudar, bahkan di tengah amukan banjir bandang.

Dalam bencana, nakes adalah garda terdepan kemanusiaan.

Sumpah profesi menjadi komitmen untuk tetap melayani dengan hati, ilmu, dan tanggung jawab, meskipun dalam kondisi sulit.

Saat bencana seperti gempa, banjir, pandemi, konflik dan lainnya, sumpah nakes menekankan bahwa tenaga kesehatan harus mengutamakan keselamatan dan nyawa manusia

Baca juga: Hewan Langka Orangutan Tapanuli Jadi Korban Banjir Bandang, Bangkainya Tersangkut di Tumpukan Kayu

Memberi pertolongan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, politik, atau kemampuan ekonomi

Menjunjung nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi atau golongan

Sehingga dalam situasi bencana, nakes berkewajiban tetap menjalankan tugas sesuai kompetensi dan standar profesi

Memberikan pelayanan kesehatan darurat semaksimal mungkin

Bekerja sama dengan tim lintas sektor (BNPB, TNI/Polri, relawan, dll.)

Mengutamakan triase (prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan)

 

Korban Banjir Bandang Terus Berdatangan 

Korban banjir bandang terus berdatangan ke Puskesmas Koto Alam pada malam kejadian 27 November 2025.

Warga membawa pasien luka dan jenazah yang berhasil dievakuasi dari lokasi terdampak. 

Sumber: Tribun Padang
Halaman 1/4
1234
Tags:
Running News
bidan
Agam
banjir bandang
