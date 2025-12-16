Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Siasat Resbob saat Diburu Polisi: Kerap Pindah-pindah Kota Hingga Tinggalkan Ponsel di Pacar

Kombes Resza Ramadianshah menjelaskan bahwa Resbob ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Semarang.

Editor: Erik S
zoom-in Siasat Resbob saat Diburu Polisi: Kerap Pindah-pindah Kota Hingga Tinggalkan Ponsel di Pacar
HO/IST
UJARAN KEBENCIAN - Pelaku ujaran kebencian, Adimas Firdaus atau pemilik akun Resbob, ditangkap oleh polisi, Senin (15/12/2025) malam 

Ringkasan Berita:
  • Polisi mengungkapkan Resbob ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Semarang.
  • Resbob sempat bersembunyi di berbagai tempat yakni di Surabaya, Surakarta, dan Semarang.
  • Polda Jabar juga tengah mengembangkan kasus ini karena diduga melibatkan pihak lain dalam pembuatan konten yang diduga menghina suku Sunda tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pelarian panjang kreator konten Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama akun Resbob akhirnya berakhir.

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil menangkap Resbob di wilayah Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (15/12/2025) pukul 13.00 WIB.

Resbob ditangkap setelah sempat kabur dan berpindah-pindah ke sejumlah daerah.

Baca juga: Resbob Cari Duit dari Konten Kontroversi: Dulu Diduga Hina Azizah Salsha, Kini dengan Suku Sunda

Ia menjadi tersangka kasus ujaran kebencian karena menghina salah satu suku (Sunda) dan pendukung sepak bola (Viking). 

Saat ini, Resbob sedang dalam perjalanan menuju Polda Jabar dari Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pelarian Lintas Jawa

Dirreskrimsus Polda Jabar, Kombes Resza Ramadianshah menjelaskan bahwa Resbob ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Semarang.

Pelaku sempat kabur dan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran polisi.

"Dia sempat kabur ke Surabaya, Surakarta, dan Semarang," ujar Kombes Resza.

Pasal yang Diterapkan dan Ancaman Hukuman

Terhadap Resbob, polisi menerapkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Pasal ini melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) atau hal lainnya.

Baca juga: Resbob Ditangkap, Ancaman 6 Tahun Penjara Menanti

Ancaman hukuman penjara bagi pelaku yang melanggar pasal ini adalah maksimal 6 tahun.

Pengembangan Kasus: Melibatkan Pihak Lain

Selain Resbob, Polda Jabar juga tengah mengembangkan kasus ini karena diduga melibatkan pihak lain dalam pembuatan konten tersebut.

"Ada dua orang lagi yang kami sedang lakukan pemeriksaan dan pendalaman. Sebab, pembuatan video itu tak dibuat sendiri melainkan ada dua orang lainnya," jelas Kombes Resza.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1/2
12
Tags:
Adimas Firdaus
Resbob
Polda Jabar
