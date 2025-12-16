Resbob Diburu di Tiga Provinsi usai Hina Suku Sunda, Di-DO dari Kampus, Kini Hanya Bisa Minta Maaf

Ringkasan Berita: YouTuber dan Streamer Resbob ditangkap polisi terkait kasus ujaran kebencian terhadap Suku Sunda.

Ia sempat diburu polisi di tiga provinsi Pulau Jawa.

Resbob akhirnya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah dan hanya bisa minta maaf.

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber dan Streamer Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob ditangkap polisi terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Suku Sunda Jawa Barat dan klub suporter sepak bola Viking Persib Club.

Video Resbob yang berisi pernyataan kasar kepada Suku Sundah dan Viking itu memicu gelombang kemarahan di media sosial.

Ia lantas dilaporkan oleh kuasa hukum Viking Persib Club ke Polda Jawa Barat, Jumat (12/12/2025).

Pria berusia 25 tahun itu akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah desa di Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/12/2025).

Sebelum ditangkap di Jawa Tengah, Polda Jabar sempat melacak pergerakan Resbob di tiga provinsi di Pulau Jawa:

Jakarta

Polisi sudah mendatangi kediamannya di Jakarta dan bertemu dengan orang tuanya.

Jawa Timur

Pelacakan juga dilakukan ke dua wilayah di Jawa Timur yakni Surabaya dan Pasuruan.

Saat di Surabaya, ia sempat bertemu dengan pacarnya. Resbob kemudian menitipkan ponselnya kepada sang kekasih untuk mengecoh polisi.

Jawa Tengah

Berdasarkan informasi terakhir, Resbob diduga telah berpindah kembali ke arah barat, menuju wilayah Jawa Tengah.

Resbob sempat terlacak di Surakarta, sebelum akhirnya ditangkap di Semarang.

"Ditangkap pukul 13.00 WIB. Dia sempat kabur ke Surabaya, Surakarta, dan Semarang," kata Dirressiber Polda Jabar, Kombes Resza Ramadianshah, Senin, dilansir TribunJabar.id.

Di-DO dari Kampus

Saat melakukan ujaran kebencian terhadap Suku Sunda dan Viking, Resbob tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

Namun, setelah aksi ujaran kebenciannya viral, pihak kampus langsung mengambil langkah tegas.

Kampus UWKS menjatuhkan sanksi drop out (DO) kepada Resbob, mahasiswa program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Keputusan itu diambil setelah pihak kampus melakukan pemeriksaan internal melalui komisi etik dan menilai tindakan Resbob bertentangan dengan nilai-nilai akademik serta etika mahasiswa.