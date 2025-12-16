Sosok Adimas Firdaus alias Resbob, Viral usai Hina Suku Sunda, Berpindah-pindah untuk Kecoh Polisi

Ringkasan Berita: YouTuber Resbob berhasil diamankan di Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/12/2025).

Ia berpindah-pindah tempat untuk mengecoh polisi.

Resbob dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian terhadap suku Sunda.

TRIBUNNEWS.com - YouTuber Resbob atau Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan diamankan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jabar, Senin (15/12/2025), atas dugaan ujaran kebencian.

Resbob ditangkap saat berada di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat berpindah-pindah tempat.

"Ditangkap pukul 13.00 WIB. Dia (Resbob) sempat kabur ke Surabaya, Surakarta, dan Semarang. Dia pelaku ujaran kebencian lantaran telah menghina salah satu suku (Sunda) dan menghina pendukung sepak bola (Viking)" jelas Dirresiber Polda Jabar, Kombes Resza Ramadianshah, Senin, dilansir TribunJabar.id.

Siapakah Resbob yang bernama asli Adimas Firdaus?

Resbob diketahui merupakan adik dari YouTuber Muhammad Jannah yang dikenal dengan nama Bigmo.

Dikutip dari Surya.co.id, Resbob tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FICIP) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) semester tiga.

Baca juga: Resbob Diburu di Tiga Provinsi usai Hina Suku Sunda, Di-DO dari Kampus, Kini Hanya Bisa Minta Maaf

Namun, pihak kampus mengungkapkan Resbob kerap membolos.

Aksi viral Resbob yang menghina suku Sunda pun membuat pihak UWKS turun tangan menjatuhkan sanksi.

Rektor UWKS, Nugrahini Susantinah Wisnujati, mengatakan pihak kampus telah mengeluarkan alias menjatuhkan sanksi drop out (DO) terhadap Resbob.

"Keputusan ini diambil setelah kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan Peraturan Rektor UWKS NOmor 170 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Tata Pergaulan Mahasiswa," ungkap Nugrahini, Senin.

"Tindakan tersebut (ujaran kebencian) merupakan pelanggaran berat dan tidak mencerminkan nilai-bilai Pancasila maupun karakter serta budaya UWKS," jelasnya.

Di UWKS, Resbob juga ikut bergabung dengan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Meski demikian, Resbob tercatat sebagai kader biasa, bukan merupakan pengurus.

Buntut aksinya, Resbob pun dipecat sebagai kader GMNI.

Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, menegaskan sikap Resbob merupakan pelanggaran berat.